2018-01-12T21:48:48+03:00
Профессии будущего

Центральная научная библиотека Тимирязевской академии станет безопасной и мультимедийной

В главном книгохранилище вуза хранится 2,8 млн. томов
Ксения БОГДАНОВА
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В ЦНБ реализуется два проекта: установка современной противопожарной системы в фондохранилище и оборудование мультимедийного читального зала. Фото: timacad.ruВ ЦНБ реализуется два проекта: установка современной противопожарной системы в фондохранилище и оборудование мультимедийного читального зала. Фото: timacad.ru
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В Центральной научной библиотеке имени Н.И.Железнова идет реконструкция: в главном книгохранилище РГАУ-МСХА реализуется сразу два проекта - здесь появится современная противопожарная система и мультимедийный читальный зал на третьем этаже. Как рассказала директор библиотеки Роза Лизакова, сейчас в фондохранилище ЦНБ монтируют комплекс обнаружения пожара с системой оповещения. Теперь библиотека станет по-настоящему безопасной, а режим хранения книг будет отвечать международным стандартам.

- В центральном корпусе нашей библиотеки существует большое шестиярусное фондохранилище, в нем хранится около 2,8 млн. томов, - рассказывает Роза Лизакова. - Фонды библиотеки формировались в течение полутора столетий и представляют ценное и уникальное собрание книг. Здание было построено в 1979 году, спроектировано грамотно и с умом, температурно-влажностный режим хранения книг в целом соблюдается. Однако системы обнаружения очага пожара и его тушения, установленные почти 40 лет назад, устарели морально и физически, это создает опасную ситуацию для хранения книг.

Директор библиотеки не раз предупреждала об опасной ситуации прежнее руководство вуза, однако до переоборудования ЦНБ дело так и не доходило. Ситуация изменилась с приходом нового руководителя Тимирязевской академии, когда и. о. ректора Галина Золина предприняла конкретные шаги по привлечению необходимых средств. Планируется, что в течение 2018 года Центральная научная библиотека будет полностью укомплектована современными системами обнаружения и тушения пожара.

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