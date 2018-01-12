Армен Джигарханян отказал Марку Рудинштейну в должности директора театра

12 Янв. 2018 2018-01-12T22:24:30+03:00

Хотя сначала был не против

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Всю неделю ходили слухи, что в театре под руководством Армена Джигарханяна появится новый директор. Это известный продюсер Марк Рудинштейн.

Марк Григорьевич подтвердил нам эту информацию, уточнив, что он сам предложил себя на руководящую должность. Джигарханян вроде бы был не против. Тем более театр надо вытаскивать из «финансовой ямы», в которой он оказался из-за деятельности прежних директоров. В последние годы им была Виталина Цымбалюк-Романовская. Кинопродюсер признался, что готов взять на себя роль кризисного менеджера.

- Из уважения, из чувства дружбы к Армену Борисовичу я предложил свою кандидатуру, - рассказал нам Рудинштейн. - Он обрадовался моему предложению, сказал, давай попробуем. Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает.

12 января его кандидатуру должны были рассматривать в департаменте культуры Москвы.

Однако сегодня не только не случилось нового назначения, а наоборот, на сайте театра Армен Борисович разместил открытое письмо:

«Театр никаких переговоров с г-ном Рудинштейном не вел. Соответственно, и не выдвигал его кандидатуру на высшую административную должность. Иные заявления прошу рассматривать как частную инициативу отдельных лиц, сделанных с неизвестными нам целями».

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