2018-01-12T22:47:05+03:00
Экономика

Закон о криптовалютах появится уже в этом году

В редакции «Комсомолки» президента спросили, что он думает о криптовалютах. Не пора ли государству начать их регулировать
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Законопроект о регулировании криптовалют находится в финальной стадии.Законопроект о регулировании криптовалют находится в финальной стадии.Фото: REUTERS
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«Центробанк ведет себя консервативно, но, на мой взгляд, эта консервативность имеет под собой основания, - сказал Путин. - За криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена. Так же как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой. Если законы будут отрегулированы недостаточно эффективно, государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть».

Законопроект о регулировании криптовалют находится в финальной стадии. Его дорабатывают в Минфине и ЦБ. В ближайшее время документ должен попасть на стол президенту, заявил на днях замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Цель законопроекта - сделать этот рынок прозрачным, избавить от многочисленных мошенников.

- Любая сделка, в том числе и с криптовалютой, должна иметь правовую основу. Это и называется регулированием, - объяснил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. - При этом предполагаются какие-то ограничения. Например, нельзя проводить с помощью криптовалют незаконные операции.

Сейчас биткоин и его коллеги в России официально не запрещены, но и не разрешены. Большинство западных стран постепенно разрешают криптовалюты. А вот в Китае к ним относятся негативно.

Разработать нормы и правила оборота криптовалют в России чиновники должны до 1 июля этого года. Напомним, за прошлый год курс биткоина вырос в 20 раз. Но многие эксперты считают, что это либо финансовая пирамида, либо мыльный пузырь, который вскоре может лопнуть.

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