Моби признался в связях с ЦРУ

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:55:45+03:00

В феврале прошлого года музыкант написал у себя в соцсетях, что администрация нынешнего президента США с первого дня находится в сговоре с российским правительством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале прошлого года музыкант написал у себя в соцсетях, что администрация нынешнего президента США с первого дня находится в сговоре с российским правительством

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Ставший с недавних пор одним из главных источников политической инсайдерской информации, американский продюсер и диджей Моби (настоящее имя — Ричард Мелвилл Холл) разразился новым заявлением по Дональду Трампу. В интервью радиостанции WFPK он рассказал, что это агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США попросили его выложить в Facebook пост о связях американского лидера с Москвой.

- Они сказали мне: "Слушай, у тебя больше подписчиков в соцсетях, чем у кого-либо из нас. Можешь, пожалуйста, опубликовать некоторые из этих вещей, чтобы подсветить их", — сказал музыкант. И добавил: - Знаете, вовлеченность семьи Трампа в бизнес, их связь c организованной преступностью, спонсированием терроризма, русскими олигархами, - это действительно темная история. Я думаю нам лучше пристегнуть ремни безопасности и держаться.

- Тут налицо взаимовыгодное сотрудничество, - уверен журналист Олег Лурье. - Спецслужбы получают имя Моби и его многочисленных подписчиков, а Моби привлекает к себе внимание, так как его уже немного подзабыли, и зарабатывает деньги. Не секрет, что антитрамповская кампания очень хорошо финансируется. Кроме того, использование звезд шоу-бизнеса — избитый прием оппонентов президента США.

Сам Моби ранее ссылался на неких «друзей из Вашингтона», с которыми он якобы проводит выходные. Позже музыкант написал, что он сам — «просто клоун», и все, что он пишет, может оказаться неправдой.