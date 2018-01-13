2018-01-13T21:43:58+03:00
Экономика

Россияне должны по ипотеке более пяти триллионов рублей

Спрос на жилищные кредиты вырос на треть
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Жилищные кредиты стали пользоваться большим спросом у россиянЖилищные кредиты стали пользоваться большим спросом у россиянФото: Александр ГЛУЗ
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С января по ноябрь прошлого года россияне взяли 935 тысяч ипотечных кредитов на 1,7 трлн. рублей. Такие данные приводит Центробанк. Жилищные кредиты стали пользоваться большим спросом. Так, если сравнивать с 11 месяцами 2016 года, россияне взяли взаймы на треть больше денег.

В итоге общая сумма ипотечных долгов впервые в истории превысила пять триллионов рублей. При этом просрочка по этому виду кредитов минимальна – 1,12%.

Как объясняют эксперты, ипотечный бум связан с двумя факторами. Первый – снижение кредитных ставок. В ноябре банки выдавали деньги в среднем под 9,8%. Второй – цены на недвижимость остаются стабильными уже несколько лет. Это позволяет накопить на первоначальный взнос.

- По итогам 2017 года объем выдачи ипотеки может составить 1,9 трлн. рублей, а в 2018 году он вырастет до 2,5 млн. рублей, - прогнозирует глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник.

По его мнению, спрос будет расти и дальше. В ближайшие пять лет примерно 8 млн. российских семей смогут улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Это связано с тем, что ставки по кредитам будут снижаться и дальше. В ближайшие пару лет они могут опуститься до 5 – 6% годовых.

До европейских 1 – 2% годовых еще далеко, но уже лучше, чем недавние 12 – 13%. Даже если ставка снижается всего на один процент, получается существенная экономия.

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