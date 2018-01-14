2018-01-14T15:40:16+03:00
Звезды

После самоубийства единственного сына, Яна Троянова хочет усыновить ребенка

Звезда сериала «Ольга» снова хочет почувствовать себя матерью
Ольга АНТОНОВА
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Яну вернул к жизни Василий Сигарев — моднейший режиссер, театральный драматург и мужЯну вернул к жизни Василий Сигарев — моднейший режиссер, театральный драматург и мужФото: Евгения ГУСЕВА
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Недавно певица Маргарита Суханкина, которая усыновила двух детей из детского дома в интервью призналась, что приемные малыши полностью изменили ее жизнь, наполнив новым смыслом. Поделиться своей нерастраченной материнской любовью хочет и Яна Троянова, которая планирует в ближайшем времени взять приемного ребенка себе в семью. После самоубийства единственного сына, она хочет снова почувствовать, что значит стать матерью. Об этом она рассказала в студии программы «Человек-невидимка». Ведущая передачи Эвелина Бледанс расплакалась после откровений артистки.

Актриса откровенно рассказала о тяжелом детстве, о предках, о смерти единственного наследника и том, как боролась с алкоголизмом.

Яна не могла без слез вспомнить первое замужество. По ее признанию, супруг Константин Ширинкин виновен в гибели ее единственного сына Николая.

«Я забеременела, это был мой друг. В 17 лет я не могла с этой ситуацией справиться одна. Вышла замуж. Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына. Он говорил, когда был маленький: «Я убью папу». Этот род, в который я загремела, по замужеству, любой женщине, не дай бог пережить. Это были насилие и уничтожение меня. У меня ребенок повесился в 20 лет. Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью…», - поведала Троянова.

После смерти сына актриса испытывала тяжелейший стресс. Свои проблемы она начала заливать алкоголем. "В какой-то момент у меня поехала крыша, и я начала бухать. Один раз я так упала, что разбила голову. Меня подняли из лужи крови", – вспомнила Яна Троянова.

Троянова призналась, что ее спас последний супруг режиссер Василий Сигарев. Именно этот мужчина помог Яне стать звездой. В конце программы актриса рассказала Эвелине Бледанс, что хочет детей. Возможно, артистка возьмет ребенка из детского дома.

troyanovayanatroyanovayana
#мояжизнь Обшарпанные стены. Грязь. Екатеринбургский Театральный Институт. Мне 29, и я счастлива! Учусь на актрису театра и кино , а также режиссуру #янатроянова #29лет #ЕГТИ
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«Я думаю об этом. Любить хочется и любовью делиться. Я очень хочу жить и помогать людям. Особенно матерям, которые похоронили своих детей», - поделилась Троянова.

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«С днем рождения, сынок. Сегодня тебе было бы 27. Но ты сделал другой выбор. Твой выбор. Мне остается молитва. Лети. Прости», - написала в своем инстаграме актриса Яна Троянова 25 сентября. Семь лет назад ее сын Николай от первого брака покончил с собой. Эту тему Троянова, готовая честно и откровенно говорить о чем угодно, неизменно обходит в своих интервью. Потому что время не лечит. (подробности)

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