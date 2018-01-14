2018-01-14T18:38:47+03:00
Звезды

Анна Чиповская закрутила роман с бывшим любовником Юлии Снигирь

Звезда «Оттепели» поделилась совместным снимком с красавцем-актером
Ольга АНТОНОВА
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С Даниилом Сергеевым Анна Чиповская планировала сыграть свадьбу, но не сложилось.С Даниилом Сергеевым Анна Чиповская планировала сыграть свадьбу, но не сложилось.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Больше года назад новый секс-символ российского кино Анна Чиповская рассталась с владельцем рекламного агентства Даниилом Сергеевым. Возлюбленный ревновал девушку к друзьям, работе, непрерывным съемкам, и однажды красавица не выдержала, расставив точки над i. Однако, заводить новые отношения актриса не торопилась, и если за это время у нее и были романы, то широкой публике ничего об этом неизвестно.

Однако, на днях звезда опубликовала в своем инстаграме совместное фото со своим коллегой по театру Вахтангова – Дмитрием Ендальцевым. И хотя этим снимком девушка хотела прорекламировать совместным с Димой спектакль – «Мужчины и женщины», поклонники расценили это селфи как официальное признание романы звезды сериала «Оттепель».

Мол, слухи об их отношениях ходят давно, но раз актеры не стесняясь сами выкладывают фото, то совет им да любовь.

Надо отметить, что пара действительно давно знакомы друг с другом и более двух лет были хорошими друзьями. Судя по всему сближению двух прекрасных молодых людей не способствовал тот факт, что еще два года назад Ендальцев встречался с другим секс-символом российского кино – Юлией Снигирь. Пара вместе появлялась на премьерах, ездила в отпуск и планировала совместное будущее. Однако, в эти планы однажды вмешался Евгений Цыганов и Снигирь оставила Ендальцева.

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Фото имени локтевого сгиба. Мужчины и женщины в театре Вахтангова 1 и 22 февраля
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