Школьник год измывался над агентами ЦРУ и ФБР

21 Янв. 2018 2018-01-21T13:43:53+03:00

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Не только армия «русских хакеров» может поставить американские спецслужбы на колени. Оказывается, на это способен и один единственный британский школьник. 3 года назад 15-летний Кейн Гэмбл, притворившись сотрудником оператора связи Verizon, узнал необходимые данные о компьютере директора ЦРУ Джона Бреннана. Затем он выдал себя за самого Бреннана и убедил реального оператора изменить контрольный вопрос и пин-код для входа в личный кабинет. Аналогичными методами подросток завладел доступом ко всем аккаунтам, контактам и почте агента.

После этого он провернул такую же аферу под именами заместителя главы ФБР Марка Джулиано и директора национальной разведки Джеймса Клеппера, а также членов их семей. Это позволило парню добраться до секретных баз данных разведки, где хранилась информация об американских операциях в Афганистане и Иране.

На этом авантюрист не остановился. В феврале 2016-го он получил доступ к сети Минюста США и данным 20 тысяч сотрудников ФБР. Гэмбл больше года издевался над спецслужбистами. Он шантажировал их публикациями личной информации в интернете, закачивал на их компьютеры порнографию и даже удаленно управлял их телевизорами, телефонами и планшетами.

Задержали Кейна возле его дома и теперь он находится в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Сам он признал себя виновным в десяти преступлениях.

- Все началось с того, что меня все больше и больше стало раздражать наше коррумпированное правительство - рассказал школьник. - Я решил, что не могу просто наблюдать за этим и должен что-то сделать.

- В ряде СМИ пишут, что мальчик был аутистом, - отмечает хакер Александр Варской. - Если это правда, то успех его предприятия объясним. Эти люди очень усидчивы и упорны. Как правило из них получаются отличные хакеры. К тому же он использовал методы так называемой «социальной инженерии», когда многое решает общение с людьми и их доверие. Не удивительно, что он добился таких результатов.