2018-01-21T19:00:14+03:00
В мире

США планировали поделиться с Россией технологией «Звездные войны»

Этот вопрос должен был обсуждаться между президентами Джорджем Бушем и Борисом Ельциным
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Этот масштабный проект начался еще 1983 при Рональде Рейгане и представлял из себя систему противоракетной обороны в космосеЭтот масштабный проект начался еще 1983 при Рональде Рейгане и представлял из себя систему противоракетной обороны в космосеФото: EAST NEWS
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Соединённые Штаты могли включить Россию в программу "Стратегической оборонной инициативы", более известной как "Звёздные войны". Этот масштабный проект начался еще 1983 при Рональде Рейгане и представлял из себя систему противоракетной обороны в космосе.

Как сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на рассекреченные документы британского правительства, Буш и Ельцин должны были провести переговоры по завершению встречи в городе Кэмп-Дэвид в феврале 1992 года (тогда лидеры подписали декларацию, положившую конец Холодной войне).

В качестве жеста доброй воли Вашингтон якобы был готов поделиться военными технологиями и системами обороны с Москвой.

- Никогда Соединенные Штаты не делились ни с кем своими технологиями. Тем более оборонными и тем более с Россией, - уверен политолог-американист Юрий Рогулев. - Это какой-то абсурд. Напротив, в начале 2000-х годов США начали развивать глобальную систему противоракетной обороны.

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