2018-01-15T07:30:43+03:00
Спорт

В чемпионате Франции по футболу судья во время матча ударил игрока, а затем его удалил

Курьезный эпизод произошел во время поединка "Нанта" и "ПСЖ" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Судья удаляет футболиста с поля после того, как ударил его.Судья удаляет футболиста с поля после того, как ударил его.Фото: REUTERS
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В конце матча 20 тура чемпионата Франции по футболу "Нант" - "ПСЖ". произошел забавный эпизод. Главный арбитр матча Тони Шапрон удалил с поля защитника хозяев поля Диего Карлоса. Что вызвало бурю негодования со стороны потерпевшего.

Все дело в том, что на 90-й минуте поединка во время атаки "ПСЖ" защитник "Нанта" не заметил арбитра и на бегу задел судью. Шапрон упал на газон и в падении успел задеть его ногой, фактически, пнув и сделав "подсечку". После того, как судья поднялся с газона, он, ко всеобщему изумлению, показал желтую карточку Диего Карлосу, которая стала для него второй и удалил с поля. И дал штрафной удар в пользу парижского клуба.

Президент "Нанта" Вальдемар Кита после матча, который завершился победой "ПСЖ" со счетом 1:0, разразился критикой в адрес рефери:

- Как я должен реагировать? Мне нельзя резко высказываться о работе судьи, меня иначе вызовут на комиссию по этике. Это скандал, арбитр удалил футболиста ни за что. Никогда не видел такого в жизни, судью следует отстранить от работы.

В чемпионате Франции по футболу судья во время матча ударил игрока, а затем его удалил.

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