«Не прийти я не мог»

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:38:09+03:00

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Первый день нового года по старому стилю многие наши соотечественники отметили, придя в общественные приемные «Единой России», чтобы оставить свои подписи за выдвижение Путина в президенты.

Призыв партии сделать 14 января единым днем сбора подписей оказался созвучен желанию как самих партийных активистов, так и простых граждан. Собственно, как рассказали в ЕР, идея родилась не просто так, а стала ответом на многочисленные звонки, которые поступали в партийные исполкомы в течение нескольких недель. «Люди интересовались, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина, - пояснил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак. «Для того, чтобы сбор подписей прошел максимально организовано и удобно для наших граждан, мы и приняли решение предоставить организаторам помещения общественных приемных партии. Лично я приду 14 января на одну из таких площадок. Знаю, что многие тоже в воскресенье собираются прийти на пункты сбора», - сказал он.

Собственно, сделать все для того, чтобы люди смогли в комфортное для себя время и место прийти подписаться за Путина стало для «Единой России» делом чести. Недаром же эта партия заявила, что будет оказывать всестороннюю поддержку своему кандидату и моральному лидеру Владимиру Путину. В первую очередь эта поддержка сведется к кадровому и организационному ресурсу единороссов. Что касается первого, то ЕР уже делегировала своих представителей на, как выразился Турчак, «корневые» посты в федеральном и региональных избирательных штабах Путина. Также среди доверенных лиц президента значительная часть — единороссы.

Ну а что касается поддержки организационно-технологической, то в распоряжении кандидата весь накопленный этой партией опыт проведения выборов, в том числе и предварительных, которые, кстати, тоже проводятся в единый день. Учитывая, что ни одна другая политическая партия, сегодня не может похвастать подобным багажом знаний и умений, ЕР имеет все шансы сыграть одну из важных ролей в президентской кампании.

Тем более что ее воскресный почин и вправду пришелся россиянам по душе... В итоге 14 января через предоставленные партией площадки прошло около 200 тыс. желающих оставить подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. При этом как уточнил Андрей Турчак, «Единая Россия» сама никого не агитировала приходить: «Уровень поддержки нашего кандидата не нуждается в дополнительной агитации граждан». Так решили в партии, и оказались правы.

Наши корреспонденты также воспользовались предоставленной ЕР возможностью, чтобы спросить у тех, кто пришел в пункт сбора подписей-общественную приемную (а их по стране в течение дня было открыто несколько сотен), что их сюда привело. Вот какие ответы мы получили:

Исаулов Юрий Федорович, военный летчик-истребитель, космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, г. Омск: Пришел, чтобы поддержать Владимира Владимировича Путина. Сколько он сделал за все годы, ни один руководитель страны не сделал. Если взглянуть в историю - когда он пришел к власти в каком положении была Россия и сейчас... Он поднял Россию с колен. Поэтому не прийти я не мог».

Екатерина Казакова, инженер-технолог, г. Москва: «Я всегда поддерживаю Владимира Владимировича. Это, во-первых, очень порядочный человек и, в то же время, человек, который задает правильные смыслы и болеет душой за свою страну. Но самое главное – он на своем примере показывает, как надо поступать. Я знаю, что с Владимиром Владимировичем нас ждет стабильное будущее, можно не переживать за страну. Уже сейчас мы видим, что оказывается поддержка молодежи, матерям, пенсионерам. Поэтому сегодня пришла, готова поддержать и поставить подпись. Спасибо, что партия такую возможность дает».

Тамара Осипова, пенсионерка, г. Барнаул (Алтайский край): «К Владимиру Владимировичу я отношусь с огромным уважением. Он очень любит Россию. Это видно. Присоединение Крыма, освоение Севера, укрепление вооруженных сил, производство новых самолетов, строительство новых дорог. Перечислять все можно очень долго. Да даже посмотреть на наш город – он похорошел, растет, строится и благоустраивается. Я решила, что непременно должна поддержать Владимира Владимировича, поставив свою подпись. Вижу сегодня, что таких людей много. Мы должны идти с ним вместе. Другой альтернативы, я считаю, нет».

Ракитин Илья, 27 лет, молодой предприниматель, г.Вологда: «Я поставил свою подпись поддержу Владимира Путина, потому что считаю - Россию уважают во всем мире только благодаря ему. В октябре 2017 я принимал участие в составе делегации от Вологодской области во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Там я убедился, что для нас Россия открывает невероятные возможности личного роста и воплощения собственных идей, главное воспользоваться этим. Я за Путина, потому что я верю ему и верю в стабильность для себя с таким президентом!».

Гебекова Абидат, студентка 3 курса Всероссийский Государственный Университет Юстиции, г. Махачкала: Узнала, что 4 января в общественной приемной Партии, волонтеры осуществляют сбор подписей в поддержку В.В. Путина и решила выполнить свой гражданский долг – поставить подпись в поддержку Путина. Почему за него?! Потому что он один из немногих, кто реально знает, как руководить такой огромной страной. И он всегда на стороне молодежи.