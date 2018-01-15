Путину пообещали провести быстрый интернет на Курилы

15 Янв. 2018 2018-01-15T21:15:51+03:00

Президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

И подключить к Сети все больницы уже в этом году

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Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время встречи с президентом перечислил пять основных пунктов национальной программы "Цифровая экономика", которые планируется реализовать в ближайшие годы:

1) развитие базовой инфраструктуры - сети связи, центры обработки данных,

2) расширение доступа граждан и бизнеса к интернету и современным цифровым технологиям,

3) создание новых инструментов индустриального интернета, который ориентирован на базовые отрасли российской экономики - нефтегазодобычу, промышленность, энергетику, сельское хозяйство,

4) развитие инструментов электронного государства на региональном уровне,

5) информационная безопасность и кибербезопасность.

- Во все эти направления в течение ближайших пяти лет планируем инвестировать более 300 миллиардов рублей, - пообещал Осеевский. - Будем развивать магистральные каналы, в том числе в коридоре Европа–Азия. Здесь Россия имеет объективные преимущества: это самый короткий путь.

Среди других приоритетов компании глава "Ростелекома" выделил программу устранения цифрового неравенства, которая предполагает подключение небольших населённых пунктов. - Сегодня более трети работы уже выполнено, - доложил он. - В соответствии с вашим поручением закончим подключение медицинских учреждений к высокоскоростным каналам интернета. Это более 14 тысяч медицинских учреждений. Сегодня человек может пройти обследование в своей районной больнице, томограмма или ангиограмма передаётся в областной или федеральный центр, где высококвалифицированные специалисты могут провести диагностику. Конечно, это существенно улучшает качество медицинского обслуживания. Мы намерены такие технологии развивать по всей России.

В предыдущие годы к высокоскоростному интернету уже были подключены Сахалин, Камчатка и Магадан, теперь пришла очередь Курильских островов.

- Планируем проложить подводный кабель, сегодня все изыскательские работы завершены, - доложил Осеевский. - Как только позволят погодные условия – видимо, в мае–июне, – корабль начнёт эту работу. В конце 2018 года мы её завершим, и в целом Дальний Восток будет обеспечен современной инфраструктурой.