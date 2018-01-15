2018-01-15T16:13:44+03:00
Спорт

Фигурист Фернандес сыграл в футбол на катке на Красной площади

А Евгений Плющенко на лед так и не вышел
Виктор ГУСЕЙНОВСергей КИРИЛЛОВ
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Фигурист Хавьер ФернандесФигурист Хавьер ФернандесФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Завтра в Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня же на катке на Красной площади прошла необычная разминка одного из лучших фигуристов планеты. Правда, коньки Хавьер Фернандес не надевал. Двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы на льду показал футбольный мастер-класс, технично почеканив мячом. А потом испанец сообщил, что является болельщиком мадридского «Реала» и послом Ла Лиги и обязательно в этом качестве приедет на чемпионат мира по футболу в Россию.

Также Фернандес рассказал, что на успехи в фигурном катании его вдохновил Евгений Плющенко, который делал на льду просто потрясающие вещи.

Хавьер Фернандес на льду катка на Красной площади. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хавьер Фернандес на льду катка на Красной площади.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сам же Плющенко на лед сегодня не выходил. Но тоже почеканил мячом и рассказал, что всегда использовал футбол в качестве разминки перед соревнованиями фигуристов. А также, то ли в шутку, то ли всерьез, заявил журналистам, что готов в будущем стать министром спорта. А еще предложил срезать зарплаты футболистам до 30 тысяч рублей...

Евгений Плющенко Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Евгений ПлющенкоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, что Фернандес является одним из главных фаворитов стартующего чемпионата Европы, а двукратный олимпийский чемпион Плющенко завершил карьеру.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Среда, 17 января

11:45 - мужчины, короткая программа. 18:00 - церемония открытия на льду. 19:00 - пары – короткая программа.

Четверг, 18 января

12:30 - женщины, короткая программа. 18:55 - пары, произвольная программа.

Пятница, 19 января

12:15 - танцы на льду, короткий танец. 17:45 - мужчины, произвольная программа.

Суббота, 20 января

13:40 - танцы на льду, произвольный танец. 18:30 - женщины – произвольная программа.

Воскресенье, 21 января.

14:00 - ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

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