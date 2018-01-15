15 Янв. 2018 2018-01-15T16:37:01+03:00

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Самый титулованный спортсмен-зимник Уле Эйнар Бьорндален не поедет на свою седьмую Олимпиаду. Сегодня стало известно, что восьмикратный олимпийский чемпион не включен в заявку для участия в Играх в Пхенчхане. В этом сезоне он на этапах Кубка мира выше 18-го места не поднимался и проигрывал своим более молодым партнерам по команде. Сейчас Бьорндален занимает 42-е место в зачете Кубка мира и тренерский штаб не стал дожидаться следующего этапа.

«Личные результаты Бьорндалена в Кубке мира недостаточно хороши. К сожалению, он не смог соответствовать критериям отбора в национальную команду Норвегии», - сказал тренер сборной Норвегии.

А отборочный норматив был не сложен. Биатлонисту надо было хоть раз за пять этапов попасть в шестерку сильнейших, или два раза в 12.

Напомним, что кроме Уле Эйнар Бьорндалена в сборной Норвегии выступают еще шесть классных биатлонистов - Эмиль Эгле Свендсен, Тарье Бё, Йоханнес Бё, Хенрик Л’Абе Лунн, Ларс Хельге Биркеланд и Эрленд Овренг Бьонтегорд. А мест в олимпийской команде всего шесть. Так что ветеран сможет попасть в состав лишь при травме или болезни других спортсменов.

Словом, свое 44-летие он сможет отпраздновать в Южной Корее как зритель и болельщик белорусской биатлонистки и его жены Дарьи Домрачевой. Напомним, что звезды биатлона сошлись во время прошлой Олимпиады в Сочи, где Дарья выиграла три золота. В октябре 2016 года в спортивной семье родилась дочь Ксения, после чего уже через три месяца Домрачева вернулась на лыжню.