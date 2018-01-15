Метеорит, найденный в Египте, появился раньше Солнечной системы

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:39:08+03:00

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Южно-африканские ученые из Университета Йоханнесбурга (University of Johannesburg - UJ), применив новейшие методы исследования, тщательно изучили метеорит, обнаруженный в 1996 году в пустыне Сахара. И пришли к выводу — он не из Солнечной системы. Метеорит включает в себя такие минеральные соединения и микроэлементы, которые в «нашей округе» не встречаются. Более того они находятся в каких-то невообразимых пропорциях.

В известных прежде метеоритах и кометах ничего подобного никогда не находили. А тут нашли даже вкрапления алюминия в абсолютно чистом виде и множество микроскопических алмазов.

По мнению руководителя группы исследователей профессора Яна Крамерса (Professor Jan Kramers ), возможно одно из двух: либо метеорит образовался из той же межзвездной пыли, из которой потом «слиплись» тела нашей Солнечной системы, либо он возник гораздо раньше где-то вдалеке. Если верным окажется первый вариант, то ученым придется подправлять существующие представления о законах формирования планет. И объяснять, каким образом вещества могут группироваться столь причудливым, но естественным образом - как это получилось в исследованном метеорите.

Осколки "Гипатии", состав которых проанализировали южно-африканские ученые.

Пока ученые не сильно сомневаются лишь в одном: метеорит образовался при температуре в минус 196 градусов Цельсия.

Метеорит, который ныне столь сильно удивил исследователей, нашел египетский геолог Али Баракат (Aly Barakat). Не разобравшись, коллеги-геологи предположили тогда, что и не с неба он упал вовсе, а представляет из себя стекло, которое образовалось уже на Земле несколько десятков миллионов лет назад в результате удара метеорита о песчаную поверхность. Истинную — внеземную — природу объекта в 2013 году выявил все тот же Ян Крамерс совместно с нашим соотечественником Гергием Беляниным. Ученые продолжили исследования и пришли к нынешним, еще более глубоким, умозаключениям - о сверхъестественном составе объекта.

Метеорит был назван «Гипатия» в честь невероятно образованной женщины-математика, жившей и преподававшей в Александрии в IV веке нашей эры.

Место, где был найден метеорит сверхъестественного состава.

Теперь считается, что диаметр «Гипатии» изначально был около 10 метров метров. Метеорит раскололся на множество фрагментов. Состав нескольких из них и анализировала команда Крамерса. О результатах доложила в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.