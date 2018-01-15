2018-01-15T16:39:08+03:00
Клуб любознательных

Метеорит, найденный в Египте, появился раньше Солнечной системы

Состав гостя из иных миров такой, какого в нашем мире не найти
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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В скопилось множество загадочных объектов.В скопилось множество загадочных объектов.
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Южно-африканские ученые из Университета Йоханнесбурга (University of Johannesburg - UJ), применив новейшие методы исследования, тщательно изучили метеорит, обнаруженный в 1996 году в пустыне Сахара. И пришли к выводу — он не из Солнечной системы. Метеорит включает в себя такие минеральные соединения и микроэлементы, которые в «нашей округе» не встречаются. Более того они находятся в каких-то невообразимых пропорциях.

В известных прежде метеоритах и кометах ничего подобного никогда не находили. А тут нашли даже вкрапления алюминия в абсолютно чистом виде и множество микроскопических алмазов.

По мнению руководителя группы исследователей профессора Яна Крамерса (Professor Jan Kramers ), возможно одно из двух: либо метеорит образовался из той же межзвездной пыли, из которой потом «слиплись» тела нашей Солнечной системы, либо он возник гораздо раньше где-то вдалеке. Если верным окажется первый вариант, то ученым придется подправлять существующие представления о законах формирования планет. И объяснять, каким образом вещества могут группироваться столь причудливым, но естественным образом - как это получилось в исследованном метеорите.

Осколки "Гипатии", состав которых проанализировали южно-африканские ученые.

Осколки "Гипатии", состав которых проанализировали южно-африканские ученые.

Пока ученые не сильно сомневаются лишь в одном: метеорит образовался при температуре в минус 196 градусов Цельсия.

Метеорит, который ныне столь сильно удивил исследователей, нашел египетский геолог Али Баракат (Aly Barakat). Не разобравшись, коллеги-геологи предположили тогда, что и не с неба он упал вовсе, а представляет из себя стекло, которое образовалось уже на Земле несколько десятков миллионов лет назад в результате удара метеорита о песчаную поверхность. Истинную — внеземную — природу объекта в 2013 году выявил все тот же Ян Крамерс совместно с нашим соотечественником Гергием Беляниным. Ученые продолжили исследования и пришли к нынешним, еще более глубоким, умозаключениям - о сверхъестественном составе объекта.

Метеорит был назван «Гипатия» в честь невероятно образованной женщины-математика, жившей и преподававшей в Александрии в IV веке нашей эры.

Место, где был найден метеорит сверхъестественного состава.

Место, где был найден метеорит сверхъестественного состава.

Теперь считается, что диаметр «Гипатии» изначально был около 10 метров метров. Метеорит раскололся на множество фрагментов. Состав нескольких из них и анализировала команда Крамерса. О результатах доложила в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.

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