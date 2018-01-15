2018-01-15T17:06:06+03:00
Политика

Медведев вручил премии в области СМИ

В этом году номинантами стали 18 журналистов
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер Дмитрий Медведев объяснил, по каким критериям экспертный совет оценивал журналистские работы, пытаясь выбрать лучшие из лучших. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер Дмитрий Медведев объяснил, по каким критериям экспертный совет оценивал журналистские работы, пытаясь выбрать лучшие из лучших. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Премии правительства в области СМИ вручаются ежегодно. Церемония традиционно приурочена к Дню российской печати, который отмечается 13 января. В этом году премии получили 18 журналистов.

Премьер Дмитрий Медведев объяснил, по каким критериям экспертный совет оценивал журналистские работы, пытаясь выбрать лучшие из лучших.

- Это достоверность, объективность и значимость работ номинантов для развития нашего общества, - сказал премьер.

Премию «За продвижение гуманистических ценностей в СМИ» посмертно получил Данил Дондурей. «За новые творческие форматы телевидения» награжден гендиректор «Телекомпании ПЯТНИЦА» Николай Картозия.

- У меня есть друг Кирилл, он тоже достоин награды, но его не выпускают из дома (режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии», - Ред.). Я надеюсь, и в его жизни скоро наступит пятница, то есть свобода! - замолвил Картозия слово за товарища.

Коллектив «Первого канала» получил премию «За организацию трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге». Завотделом происшествий газеты «Коммерсант» Максим Варывдин и еще три корреспондента этого издания получили премию в номинации «За опубликованную в течение года серию репортажей и расследований, посвященных борьбе с преступностью и коррупцией». Коллектив информационного портала «Такие дела» получил премию «За создание нового формата информационного портала по поддержке и развитию благотворительности в России».

- В журналистику всегда идут люди активные, талантливые, смелые, те, кто, отстаивая свою точку зрения, готов нести ответственность за свои слова. Уверен, никакие цифровые технологии не отнимут у журналистов главного - желание делать мир лучше, - сказал, награждая журналистов, Дмитрий Медведев.

- Евангелисты могли бы скрыть деяния Петра или Иуды, но нет! Вот такое дело мы продолжаем, друзья! - заметил под общий хохот журналист Игорь Свинаренко, получивший премию «За создание цикла публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистике».

В разные годы премии правительства удостаивались и журналисты «Комсомолки». Среди них обозреватели Александр Гамов, Ульяна Скойбеда, Владимир Ворсобин. Легенда «Комсомолки», автор «Окна в природу» Василий Песков был удостоен премии посмертно.

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