2018-01-15T18:36:12+03:00
Дом. Семья

Откуда берутся меркантильные девушки

И куда они потом деваются
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
Поделиться:
Комментарии: comments28
Возможно, когда-нибудь наступят времена, когда прекрасные дамы будут сидеть в коробках, пересыпанные нафталином, и ждать славного АнатолияВозможно, когда-нибудь наступят времена, когда прекрасные дамы будут сидеть в коробках, пересыпанные нафталином, и ждать славного АнатолияФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Вот такое интересное письмо получила я в ответ на заметку «Как отличить перспективного мужчину от нищеброда»

«Здравствуйте, Дарья. Может быть, вас и ваших читателей заинтересует моя история.

Я закончил институт в Питере в далёком 1982 году и получил диплом инженера-физика в свои 23 года. Моя первая зарплата инженера на кафедре была 90 рублей в месяц, минус 7 рублей налог на бездетность. 83 рубля на руки, минус 60 рублей в месяц, которые моя мама решила брать с меня за проживание в родительской квартире с моей зарплаты. Итого 23 рубля в месяц у меня было на обеды на работе, транспорт, одежду и кино с девушками. Одним словом – нищеброд.

Как-то я пригласил свою девушку, студентку, погулять в Царскосельском парке, нанял за 1 р. 20 копеек там лодочку на пару часов, достал припасённое полусладкое шампанское и шоколадку «Морской якорь». Большего я себе позволить не мог.

Зато я с пылом рассказывал своей избраннице о Чесменской колонне и битве, о романтизме, читал ей по памяти стихи Гейне и Шиллера по-немецки, а потом в русском переводе...

Моя девушка, с которой мы встречались уже 6 месяцев, сидела на носу лодки и опустила руки в гладь воды, а потом негромко спросила меня: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» У меня был шок, и не было ответа на этот коварный, но справедливый вопрос.

Я расстался с этой девушкой, устроился еще на 3 работы по полставки и поступил заочно в университет на факультет журналистики, чтобы заполнить пустоту в своём сердце и появившееся после расставания свободное время.

Больше близкой девушки у меня не было. Через несколько лет я уехал из Питера в дальнее зарубежье, выучил английский и заработал несколько миллионов долларов.

Потом, случайно, я снова был в России, познакомился с девушкой из России, женился и увез её за океан.

Через несколько лет, когда она получила новое гражданство, мы как-то сидели на берегу океана. Я спросил свою избранницу, счастлива ли она?

Опустив свои стройные ноги в солёную воду она ответила мне, что я её купил.

Дарья, скажите пожалуйста, у вас, прекрасных дам, есть что нибудь святое, или всё на продажу?

С уважением, Анатолий».

Эх, Анатолий!

Тема дам, у которых «всё на продажу», прямо скажем, мне не близка. Из всего, что у меня есть, я могу продать только почку.

Но вот откуда вообще они берутся, эти продажные дамы, пора дать пояснения, пока авторитетные коллеги не подсуетились.

Я не буду ударяться в лирику и стонать, что женщинам труднее устроиться в жизни. Росстат не даёт этому прямых подтверждений.

Но что официально есть в докладе «Женщины и мужчины России. 2016 год», так это зарплата. Женская средняя получка в стране составляет 72,6 процента от мужской. Представьте себе, что вам вот так взяли и оттяпали 27,4% доходов за здорово живёшь. А ведь есть ещё малоимущие, есть безработные. Угадайте с трёх раз, кого среди них больше, мужчин или женщин?

Молодая девушка, вступая в жизнь, вляпывается разом в две гендерно-психологические кучи.

С одной стороны, рынок труда убеждает её мириться с положением второсортного человека, с другой - потенциальный жених сетует на «продажных дам» и палит бабло только на соевые батончики (вы с бутылкой и шоколадкой - просто благотворительный фонд какой-то).

В народе это называется «бьют и плакать не дают».

Что делать?

Самый надёжный вариант - сделать покер-фейс и пробиваться на трудовом рынке, повесив над столом портреты Марии Складовской-Кюри, Софьи Ковалевской и Александры Коллонтай.

Однако, по опыту скажу, этот процесс скверно сказывается на дамской прекрасности.

Очевидно, что вы прожили большую жизнь, но в своём письме рассказали только о двух девушках. Остальные вас, верно, оттолкнули какими-то более очевидными недостатками, чем «продажность». Может, они были не вполне прекрасные, с нестройными ногами, заскорузлыми в боях за 72 процента мужской зарплаты? Даже если удаётся сохранить ноги в первозданной безупречности, вырабатываются другие асексуальные признаки: решительные манеры, строгий голос, сталинский прищур. Разные британские и небританские учёные уже давно постановили: хочешь стать невидимкой для мужчин - перестань на них рассчитывать.

...Возможно, когда-нибудь наступят времена, когда прекрасные дамы будут сидеть в коробках, пересыпанные нафталином, и ждать славного Анатолия, чтобы подарить ему свою святую любовь. Но пока - увы - они не сидят в коробках. Они двигаются, издают звуки и нуждаются в разнообразном питании, на которое надо как-то добывать средства. И, конечно, они болтают много лишнего. Не принимайте, Анатолий, близко к сердцу.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим соображениям. Очень интересно, что вы скажете. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто познакомиться и пообщаться, почитать ваши истории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

 
Читайте также
Новости 24
Полиция Лондона начала расследование смерти солистки The Cranberries
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Журналиста RT France не пустили на пресс-конференцию в Елисейский дворец
Возле посольства Индии в Афганистане разорвалась ракета
ЦИК готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ
В Минобороны РФ подтвердили сопровождение российских Ту-160 британскими и бельгийскими истребителями
Глава Минобрнауки на месте разберется в причинах поножовщины в пермской школе
Власти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угля
Умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries
МИД Венгрии обеспокоен ограничениями прав нацменьшинств на Украине
Петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы
Перехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве
Британская балерина в 80 лет сумела сдать экзамен по танцам
Памфилова: Максимальное число кандидатов на выборах президента РФ не превысит 19 человек
Анкара обвинила США в попытке создать террористическую армию на севере Сирии
«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
На рудниках в Африке нашли пятый по величине алмаз в мире
"Заминировавший" Курский вокзал мужчина получил четыре года колонии
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и кризис на Украине
В Вашингтоне в метро поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов
Ксения Собчак: «Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви?»
После резни в Перми могут быть усилены меры безопасности в школах
В Москве более тысячи человек эвакуированы из горящей электрички
Ксения Собчак: Приватизация 90-х была сделана, чтобы забрать власть у «красных директоров»