Откуда берутся меркантильные девушки

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:36:12+03:00

Возможно, когда-нибудь наступят времена, когда прекрасные дамы будут сидеть в коробках, пересыпанные нафталином, и ждать славного Анатолия Фото: Влад КОМЯКОВ

И куда они потом деваются

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Вот такое интересное письмо получила я в ответ на заметку «Как отличить перспективного мужчину от нищеброда»

«Здравствуйте, Дарья. Может быть, вас и ваших читателей заинтересует моя история.

Я закончил институт в Питере в далёком 1982 году и получил диплом инженера-физика в свои 23 года. Моя первая зарплата инженера на кафедре была 90 рублей в месяц, минус 7 рублей налог на бездетность. 83 рубля на руки, минус 60 рублей в месяц, которые моя мама решила брать с меня за проживание в родительской квартире с моей зарплаты. Итого 23 рубля в месяц у меня было на обеды на работе, транспорт, одежду и кино с девушками. Одним словом – нищеброд.

Как-то я пригласил свою девушку, студентку, погулять в Царскосельском парке, нанял за 1 р. 20 копеек там лодочку на пару часов, достал припасённое полусладкое шампанское и шоколадку «Морской якорь». Большего я себе позволить не мог.

Зато я с пылом рассказывал своей избраннице о Чесменской колонне и битве, о романтизме, читал ей по памяти стихи Гейне и Шиллера по-немецки, а потом в русском переводе...

Моя девушка, с которой мы встречались уже 6 месяцев, сидела на носу лодки и опустила руки в гладь воды, а потом негромко спросила меня: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» У меня был шок, и не было ответа на этот коварный, но справедливый вопрос.

Я расстался с этой девушкой, устроился еще на 3 работы по полставки и поступил заочно в университет на факультет журналистики, чтобы заполнить пустоту в своём сердце и появившееся после расставания свободное время.

Больше близкой девушки у меня не было. Через несколько лет я уехал из Питера в дальнее зарубежье, выучил английский и заработал несколько миллионов долларов.

Потом, случайно, я снова был в России, познакомился с девушкой из России, женился и увез её за океан.

Через несколько лет, когда она получила новое гражданство, мы как-то сидели на берегу океана. Я спросил свою избранницу, счастлива ли она?

Опустив свои стройные ноги в солёную воду она ответила мне, что я её купил.

Дарья, скажите пожалуйста, у вас, прекрасных дам, есть что нибудь святое, или всё на продажу?

С уважением, Анатолий».

Эх, Анатолий!

Тема дам, у которых «всё на продажу», прямо скажем, мне не близка. Из всего, что у меня есть, я могу продать только почку.

Но вот откуда вообще они берутся, эти продажные дамы, пора дать пояснения, пока авторитетные коллеги не подсуетились.

Я не буду ударяться в лирику и стонать, что женщинам труднее устроиться в жизни. Росстат не даёт этому прямых подтверждений.

Но что официально есть в докладе «Женщины и мужчины России. 2016 год», так это зарплата. Женская средняя получка в стране составляет 72,6 процента от мужской. Представьте себе, что вам вот так взяли и оттяпали 27,4% доходов за здорово живёшь. А ведь есть ещё малоимущие, есть безработные. Угадайте с трёх раз, кого среди них больше, мужчин или женщин?

Молодая девушка, вступая в жизнь, вляпывается разом в две гендерно-психологические кучи.

С одной стороны, рынок труда убеждает её мириться с положением второсортного человека, с другой - потенциальный жених сетует на «продажных дам» и палит бабло только на соевые батончики (вы с бутылкой и шоколадкой - просто благотворительный фонд какой-то).

В народе это называется «бьют и плакать не дают».

Что делать?

Самый надёжный вариант - сделать покер-фейс и пробиваться на трудовом рынке, повесив над столом портреты Марии Складовской-Кюри, Софьи Ковалевской и Александры Коллонтай.

Однако, по опыту скажу, этот процесс скверно сказывается на дамской прекрасности.

Очевидно, что вы прожили большую жизнь, но в своём письме рассказали только о двух девушках. Остальные вас, верно, оттолкнули какими-то более очевидными недостатками, чем «продажность». Может, они были не вполне прекрасные, с нестройными ногами, заскорузлыми в боях за 72 процента мужской зарплаты? Даже если удаётся сохранить ноги в первозданной безупречности, вырабатываются другие асексуальные признаки: решительные манеры, строгий голос, сталинский прищур. Разные британские и небританские учёные уже давно постановили: хочешь стать невидимкой для мужчин - перестань на них рассчитывать.

...Возможно, когда-нибудь наступят времена, когда прекрасные дамы будут сидеть в коробках, пересыпанные нафталином, и ждать славного Анатолия, чтобы подарить ему свою святую любовь. Но пока - увы - они не сидят в коробках. Они двигаются, издают звуки и нуждаются в разнообразном питании, на которое надо как-то добывать средства. И, конечно, они болтают много лишнего. Не принимайте, Анатолий, близко к сердцу.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим соображениям. Очень интересно, что вы скажете. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто познакомиться и пообщаться, почитать ваши истории.