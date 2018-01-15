2018-01-15T19:03:59+03:00
Экономика

Россия представит заявку на проведение ЭКСПО 2025 в 150 странах

Первым государством, где побывала российская делегация, продвигающая Екатеринбург в качестве города-хозяина международного форума, стал Бахрейн
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Турне по поддержке Екатеринбурга в качестве претендента на ЭКСПО 2025 началось с визита в Бахрейн. Фото: оргкомитет ЭКСПО 2025Турне по поддержке Екатеринбурга в качестве претендента на ЭКСПО 2025 началось с визита в Бахрейн. Фото: оргкомитет ЭКСПО 2025
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Российская делегация начала турне по странам Ближнего и Дальнего Востока, чтобы презентовать заявку на проведение форума ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге. Первым государством, куда наведались россияне в рамках ближневосточного тура, стал Бахрейн.

Здесь делегаты рассказали о своих планах президенту управления по делам культуры и древностей Королевства Шейхе Мэй Аль Халифе. Собеседница россиян оценила актуальность темы: на форуме в Екатеринбурге собираются говорить о том, как можно сделать жизнь лучше для будущих поколений, внедряя при этом инновации уже сегодня.

- До этого никто на ЭКСПО не говорил о будущих поколениях, - поделилась своими впечатлениями Аль Халифа. - Мы рады, что именно в наше государство первой приехала российская делегация, первое впечатление всегда самое запоминающееся. Хорошо, что Россия еще за семь лет до проведения выставки уже готовится к ней. Представители российской делегации оценили уровень культурных отношений между странами.

- Сейчас в Эрмитаже выставляются археологические сокровища из Национального музея Бахрейна, эта выставка пользуется популярностью у посетителей, - добавила гендиректор заявочного комитета ЭКСПО 20205 Светлана Сагайдак.

Заявку России на Ближнем Востоке оценили положительно. Фото: оргкомитет ЭКСПО 2025

Заявку России на Ближнем Востоке оценили положительно. Фото: оргкомитет ЭКСПО 2025

После Бахрейна российская делегация продолжила путешествие по восточным странам, в каждой из которых ей предстоит продвигать Екатеринбург как претендента на проведение ЭКСПО 2025. Накануне она побывала в Саудовской Аравии, где заявку оценил министр культуры и информации этого государства. С 14 по 21 января росиянам предстоит побывать еще в 7 государствах: Бахрейне, Ливане, Иране, Кувейте, Омаре и Катаре. Турне продолжится с 16 по 23 января в Тайланде, Камбодже, Лаосе, Бангладеше, Пакистане, Вьетнаме и Афганистане.

Победителя заявочной компании выберут в Париже в ноябре 2018 года. Голосование государств-членов Международного бюро выставок за претендентов будет тайным. Среди других претендентов на проведение форума - Париж, Баку и Осака.

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