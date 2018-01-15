Робот-ребенок помог понять, как пыль влияет на маленьких детей

15 Янв. 2018 2018-01-15T19:05:21+03:00

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Исследователи из Университета Пердью в США создали робота-ребенка - чтобы выяснить, как взаимодействуют микробы и маленькие дети в доме. Об этом сообщает издание Eurecalert.

Чтобы выяснить, сколько именно пыли дети вдыхают с пола, исследовательская группа построила роботизированного ползающего ребенка (который выглядит гораздо менее восхитительно, чем обычный младенец). Устройство, обернутое фольгой, ползало по образцам ковров, взятым у различных семей. Затем исследователи проанализировали частицы в зоне дыхания “младенца”.

Оказалось, что когда маленькие дети ползают, их движения поднимают с поверхности частицы грязи, клеток кожи, бактерии, пыльцу и грибковые споры. В итоге младенцы вдыхают в легких дозу микрочастиц, в четыре раза превосходящую дозу взрослого, проходящего по тому же полу.

Как бы ни тревожно это звучало, ведущий автор исследования Брэндон Боор считает, что ничего страшного в этом нет:

“Мы заинтересованы в биологическом материале, который младенцы вдыхают, особенно в течение первого года жизни, когда они ползают. Многие исследования показали, что воздействие микробов и частиц, переносящих аллергены в этой части жизни, играет важную роль как в развитии, так и в защите от астмы и аллергических заболеваний. Но существуют исследования, которые показали, что подверженность большому разнообразию и концентрации биологических материалов может снизить распространенность астмы и аллергии”.

Тем не менее, результаты исследования все-таки не означают, что родителям малышей стоит реже проводить уборку в помещениях. Простые правила гигиены никто не отменял.