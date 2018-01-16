Гены, помогающие заживлению спинного мозга у миног, нашли и у людей

16 Янв. 2018 2018-01-15T20:46:11+03:00

Миноги - это примитивные, похожие на угря рыбы, которые доминировали в океане около 550 миллионов лет назад Фото: EAST NEWS

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Американские ученые из Института медицинских исследований Файнстина в Манхассете (США) обнаружили в ДНК миног гены, которые помогают клеткам разорванного спинного мозга соединяться. Статья была статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Оказалось, что гены, которые помогают заживлению спинного мозга у миног, также присутствуют у людей. И в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, подобные гены могут быть использованы для того, чтобы лечить травмы спинного мозга.

“Миноги - это примитивные, похожие на угря рыбы, которые доминировали в океане около 550 миллионов лет назад. Это исследование возникло из наблюдения, что минога может полностью оправиться от поврежденного спинного мозга без лечения. Они могут перейти от паралича до состояния свободного плавания в течение 10-12 недель. Ученые уже много лет знают, что минога выздоравливает после повреждения спинного мозга. И теперь мы находимся гораздо ближе к разгадке, что отвечает за эту способность”, - рассказал Дженнифер Морган, один из авторов исследования.

В ходе работы ученые сломали позвоночники нескольким миногам, после чего наблюдали за изменениями в работе генов в клетках головного и спинного мозга. Исследователи постоянно брали образцы тканей рыб, начиная с первых часов после травмы до трех месяцев спустя, когда они полностью вылечились. После этого ученые проанализировали материал, чтобы определить, какие гены и сигнальные пути были активированы.

Анализ показал, что при повреждении у миног включается ген Wnt, отвечающий в нормальных условиях за развитие зародыша и миграцию стволовых клеток. В процессе регенерации он участие не принимает, но активирует другие цепочки. А те, в свою очередь, включают в процесс другие гены в тканях спинного мозга, отвечающие за восстановление на месте повреждения.

После этого исследователи заблокировали работу гена Wnt с помощью химического вмешательства. Рыбы, у которых это было сделано, не восстанавливались и теряли свою способность плавать.

Как пояснили исследователи, используемые в регенерации гены на 96% совпадают с похожими генами у человека. Поэтому ученые надеются, что опыт восстановления после повреждений спины удастся перенести и на людей. А в будущих исследованиях ученым предстоит выяснить, почему ген Wnt является особенно важным в процессе заживления травм.