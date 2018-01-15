Женская сборная Тимирязевской академии по мини-футболу одержала первую в 2018 году победу

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:04:19+03:00

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Женская сборная Тимирязевской академии по мини-футболу завоевала первую в этом году победу: спортсменки взяли верх над командой «Челси» в шестом туре Первенства России. В самом начале игры участницы команды Тимирязевки пропустили гол, но, несмотря на это, сумели переломить ход матча и взяли инициативу в свои руки. Уже к концу первого тайма девушки смогли забить в ворота соперниц четыре гола.

Во втором тайме команда «Челси» попыталась было пойти в атаку, однако игроки из Тимирязевки уверенно контролировали ситуацию, используя ошибки противниц и действуя в контратаках. И хотя девушки из «Челси» сумели сократив разрыв, забив еще два гола, преимущество все равно осталось за Тимирязевкой. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу команды РГАУ-МСХА.