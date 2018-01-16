2018-01-16T03:25:24+03:00
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"Гений" второй сезон: Антонио Бандерас поседел для роли Пабло Пикассо

National Geograрhic покажет биографию великого художника уже в апреле этого года
Галина СЕРОВА
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Известно, что Пикассо — самый «дорогой» художник в миреИзвестно, что Пикассо — самый «дорогой» художник в миреФото: кадр из фильма
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Второй сезон биографического сериала-антологии «Гений» расскажет о жизни прославленного живописца Пабло Пикассо, одного из самых известных и влиятельных художников ХХ века.

Главная роль досталась знаменитому актеру Антонио Бандерасу, номинанту на премии «Эмми» и «Золотой Глобус» («Эвита», «Маска Зорро», «Музыкант»).

Премьера второго сезона состоится в 24 апреля 2018 года. Так же, как и первый, состоят он будет из десяти серий.

В работе над сериалом вновь приняли участие шоураннер Кен Биллер, исполнительные продюсеры Брайан Грейзер, Рон Ховард, Кен Биллер, Френси Кальфо и Гиги Притцкер.

Страстная натура Пикассо и неустанный творческий поиск были неразрывно связаны с его личной жизнью, наполненной бурными женитьбами, бесчисленными любовными похождениями. Фото: кадр из фильма

Страстная натура Пикассо и неустанный творческий поиск были неразрывно связаны с его личной жизнью, наполненной бурными женитьбами, бесчисленными любовными похождениями.Фото: кадр из фильма

«История жизни Пабло Пикассо с давних пор восхищала меня, и я испытываю глубокое уважение к этому человекку, который также родился в моем родном городе Малаге», - сказал Бандерас. «Я чрезвычайно взволнован возможностью работы с National Geographic, Брайаном, Роном, Кеном и остальными членами съемочной группы сериала «Гений», чтобы рассказать подлинную историю жизни одного из самых влиятельных художников мира».

«Антонио - это наш естественный выбор. Он, как и Пикассо, исповедует тот же ограниченный никакими условностями подход к жизни, который внесет в его сценический образ ту подлинность, которую мы искали», - говорит Рон Ховард. «Он как актер обладает просто потрясающим творческим диапазоном, и, я уверен, сможет воплотить на экране образ этого блестящего художника».

«Они не только оба из Малаги, из Испании, но Антонио, как и Пикассо, просто излучает харизму и страсть, он со своим артистизмом не признает никаких границ в своем творчестве», - отмечает Кэролин Бернштейн, исполнительный вице-президент National Geographic, глава отделения глобальных художественных проектов. «Для нас огромное удовольствие видеть его в главной роли в этом сезоне».

Известно, что Пикассо — самый «дорогой» художник в мире: в одном только 2008 году его картин продали на 262 млн долларов! 4 мая 2010 года картина Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст», проданная на аукционе «Кристис» за 106 482 000 долларов, стала самым дорогим произведением искусства в мире на тот момент!

По результатам опроса 1,4 млн читателей, проведнного газетой The Times в 2009 году, Пикассо — лучший художник среди живших за последние 100 лет. Также его полотна занимают первое место по «популярности» среди похитителей.

Страстная натура Пикассо и неустанный творческий поиск были неразрывно связаны с его личной жизнью, наполненной бурными женитьбами, бесчисленными любовными похождениями и часто меняющимися политическими и личными связями. Большую часть своей жизни он прожил в богемном Париже первой половины 20 века, где его пути пересекались со многими известными людьми искусства, включая Коко Шанель, Анри Матисса, Марка Шагала, Гертруду Штайн, Жоржа Брака и Жана Кокто. Пикассо постоянно самосовершенствовался, стремясь к инновационному творчеству, расширяющему границы восприятия художником окружающего мира.

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