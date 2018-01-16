Молодая жена Ивана Краско сбежала в Израиль после скандала с изменой

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:30:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Кажется, скандал с предполагаемым любовником вывел молодую супругу Ивана Краско из душевного равновесия и она решила на время уехать из России, чтобы отдохнуть. Причем в отпуск в Израиль 27-летняя Наталья Шевель отправилась одна.

Тем временем, сообщив о том, что уезжает к морю в своем инстаграме, тут же получила со стороны поклонников волну критику. Подписчики ее микроблога быстро сделали выводы, что артистка просто сбегает в другую страну, утомленная разгоревшимся скандалом.

Напомним, неделю назад некий молодой человек по имени Александр записал видео, в котором рассказал о своем романе с актрисой. Он утверждает, что встречается с девушкой с лета 2017 года. Позже Наталья объяснила, что действительно знакома с Александром, но «секса у них не было». Правдивость своих слов Шевель подтвердила и на ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле», куда она пришла вместе с Краско, согласившись даже пройти тест на полиграфе.

Актер же заявил, что полностью доверяет супруге, а все разговоры об измене спровоцированы специально ради пара и получения солидного гонорара за участие в шоу на ТВ. «Ничего плохого в этом я не вижу. Хочешь жить – умей вертеться», – согласилась актриса со словами супруга.

Судя по всему, полученные деньги жена Красно решила тут же потратить на отдых.

Напомним, Иван Красно и Наталья Шевель поженились в сентябре 2015 года. Девушка стала четвертой женой актера. Их разница в возрасте составляет 60 лет, однако супруги заверяют, что счастливы друг с другом и если между ними и случаются конфликты, то только на бытовой почве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодую жену 87-летнего Ивана Краско заподозрили в измене

Стоило страстям улечься, в СМИ появилась информация о любовных отношениях Натальи «на стороне». О своем романе с 27-летней крымчанкой рассказал некий Александр. В сети он разместил видео, на котором поведал о вспыхнувшей страсти между ним и женой Краско. (подробности)