На Ямале пожарные спасли символ 2018 года

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:27:19+03:00

В Салехарде произошел пожар - огонь вспыхнул в городском здании по содержанию бездомных животных. Пожарные спасли 15 собак

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На прошедших выходных в Салехарде на улице Объездная начался пожар в здании по содержанию бездомных животных. Уже через 3 минуты спасатели были на месте. Горела небольшая пристройка, которая служила временным пристанищем для собак.

Пожарные отреагировали незамедлительно: открыли клетки с животными и приступили к тушению. Дважды четвероногих уговаривать не пришлось - выбежали все без исключения. Через 40 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении было задействовано 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС. Фото: Александра Верховодова

Работники приюта долго гонялись за подопечными: видимо, сыграли свою роль пережитый стресс и нежелание вернуться в клетку. Однако к пожарным спасенные тузики подходили охотно, не опасаясь.

Да и как устоять перед этим преданным взглядом и озорным вилянием хвоста? Огнеборцы не смогли отказать себе в удовольствии немного поиграть с четвероногими.

К слову, в тушении было задействовано 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС. Что стало причиной пожара - сейчас выясняют эксперты.

Необычных спасенных пожарные будут вспоминать еще долго. Фото: Александра Верховодова

Необычных спасенных пожарные будут вспоминать еще долго. В их копилке прибавилось еще 15 спасенных жизней, пусть и собачьих.

Что ж, Год желтой земляной собаки (по восточному календарю) начался для салехардских пожарных спасением символа нынешнего года. Будет ли удача теперь на их стороне - посмотрим. Хотя огнеборцы привыкли рассчитывать на себя и на свой профессионализм.