2018-01-16T16:51:37+03:00
Звезды

45-летняя Светлана Пермякова собирается обвенчаться с 26-летним отцом своей дочери

После расставания пара приняла решение снова быть вместе
Ольга АНТОНОВА
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Пермякова призналась, что не собирается выходить замуж за Скрябина, но хотела бы с ним обвенчатьсяПермякова призналась, что не собирается выходить замуж за Скрябина, но хотела бы с ним обвенчатьсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На днях актриса Светлана Пермякова стала героиней программы «Судьба человека», где рассказала о своей личной жизни и о том, какие перемены произошли в ее судьбе. Так, в частности, бывшая участница КВН рассказала, что вновь общается с отцом своего ребенка Максимом Скрябиным. Два года назад пара объявила о расставании, а чуть позже звезда «Интернов» сообщила, что сейчас в ее жизни нет избранника, но есть «мужчина для постели». Однако, судя по всему, Светлана вновь вернулась к Максиму.

В выпуске программы «Судьба человека» Пермякова призналась, что не собирается выходить замуж за Скрябина, но хотела бы с ним обвенчаться. Актриса дала понять, что отец ее дочери также не против совершить таинство. «Мы же вместе. Это самое главное! Есть столько людей, которым были сделаны предложения, были подарены «булыжники», а через месяц они расставались со скандалами, с разводами, со слезами. Мы живем уже десять лет», — заявила Пермякова.

Напомним, с Максимом Скрябиным, который младше актрисы на 15 лет на собственной свадьбе. Он был приглашенным со стороны супруга Пермякова – Евгения Бодрова. Чуть позже Светлана пригласила Скрябина к себе на работу помощником и постепенно служебные отношения перетекли в роман. К тому времени с Бодровым она была разведена. Как уверяет актриса, она никогда не считала Максима незрелым юнцом, а всегда воспринимала, как «взрослого, ответственного» мужчину. Однако, как выяснилось, не все в личной жизни артистки идет гладко. Так, звезда «Интернов» довольно эмоционально отреагировала на вопрос Корчевникова о том, как складываются ее отношения со свекровью. Пермякова заявила, что не считает маму Скрябина своей свекровью, потому что не состоит с возлюбленным в официальном браке. Причем родительница Максима тоже, оказывается не в восторге от известной невестки.

«Тут очевидные причины. Тут и разница в возрасте. И я у мамы один – она хотела, мечтала и желала, чтобы я был рядом с ней...» - пояснил конфликт Максим. Светлана же пожаловалась, что иногда ей по-настоящему обидно, когда женщина указывает ей: «Это моя внучка, это мой сын, а ты никто. В моей жизни только два человека – моя внучка и мой сын».

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