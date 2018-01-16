Эхо новогодних корпоративов: гуляли - веселились, проснулись — прослезились

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:08:44+03:00

Если вам не стыдно за пьянку с коллегами, может, вы просто не все помните? [опрос «КП»]

Изменить размер текста: A A

«Перепила с сотрудниками», «советы психолога после корпоратива», «как восстановить имидж деловой женщины после корпоративной вечеринки», и вишенка на торте - «как проверить ютуб после корпоратива». Январские поисковые запросы отдают душком горького похмелья, на форумах — дикий вопль: «Что же я натворила (мужчинам то ли стеснятся нечего, то ли душу Яндексу изливать не привыкли)!». И хотя подвиг «Любы — звезды Ютуба» повторить вряд ли кому удалось, надо признать: умеют зажигать наши барышни!

СТЫДНО ЗА ВЧЕРАШНЕЕ, НЕ ПОМНЮ, ПЕРЕД КЕМ

- Девочки, это позор, хоть увольняйся! - пишет на форуме одна из «послекорпоративных» дам. - Месяц готовилась, сидела на голодной диете, чтобы прям вау-эффект был. И такой вау получился... Развезло после пары бокалов шампуня - пустилась в пляс, догонялась водочкой (на брудершафт!). А подшлифовав коньяком, заявила начальнику, что во мне течет буйная цыганская кровь, и сейчас я буду гадать ему по руке. Ковыряла-ковыряла, а потом взяла его кисть (здоровенную, ужас!!!) и засунула себе… в рот! Обмуслявила по самое не горюй — мол, я-то не монашка, вон как могу! Самый кошмар, что я это помню в деталях! Но в тот момент мне казалась «ночь твоя, добавь огня!». Третий день ком в горле, на еду смотреть не могу. Мужу сказала, отравилась…

А видели популярный мем в соцсетях: «Дорогой, не ори. Я не пила, с мужиками не целовалась, ела, танцевала. Вопросы?» - «Платье где?»? Но в жизни бывает куда интересней.

- Я на корпоративе потеряла… накладную попу! - еще одно сообщение с женского форума. - Своими «кардашьянами» бог не наградил, вот и напялила под платье трусы такие огромные, с виду как бабушкины ретузы, а на пятой точке поролон. И главное, ни в каком грехе замечена не была, приходила-уходила одна, но в памяти, конечно, провалы. Стыдно за себя, а перед кем — не помню! Как думаете, может, они в туалете свалились? В итоге на следующий день повесили у нас объявление: «Кто забыл на празднике очки, кошелек и РЕКВИЗИТ — обращайтесь в отдел кадров». Конечно, за своим "реквизитом" я не пошла, а ведь хороший был…

ДОТАНЦЕВАЛИСЬ ДО УВОЛЬНЕНИЯ

В новостях — тот же послепраздничный синдром: в Омске коллективный праздник закончился массовой дракой, а в Волгоградской области ревнивый муж пытался сжечь загулявшую жену, заподозрив в измене с сослуживцем. В Красноярске тем временем врач уволилась после корпоратива с танцами живота. Видео, на котором завотделением, скинув белый халат, лихо зажигает в восточном костюме, кто-то из «своих» снял на телефон и разместил в интернете. А уже на следующий день женщине пришлось писать заявление, ведь праздник на рабочем месте был строго-настрого запрещен. Кстати, грязные танцы — особый пунктик у отмечающих дам. Не зря в интернете гуляет мем: «Водка сказала, что я танцую лучше всех. Посмотрела фотки с корпоратива — надо поговорить!».

- В клубе с коллегами назюзюкалась и решила совратить диджея. Как мне потом рассказали, грудь свою я укладывала прямо на пульт, и звук от этого очень страдал… Парень нервничал, коллеги оттаскивали, но по пьяни меня не сломить: вижу цель — и к ней иду! Утром было очень страшно от потери памяти, боялась, что могла голая танцевать при луне. Но вроде охранники вышвырнули нас за дверь, и на этом закончилось. Правда, как добралась домой, я тоже не помню…

Кстати, по данным психологов (а уж они-то поверьте, в курсе) после новогодней вечеринки от стыда сгорает каждый четвертый россиянин. «Помочился в углу зала рядом со столиком главбуха — с ужасом жду зарплаты», «Собрала в сумку со стола все закуски, включая надкушенные пирожки и шашлык с кетчупом», «Набил морду коллеге, пытаясь отбить его жену», «Проснулась в засосах, пишу заявление на увольнение»…

Конечно, друзья, стыд и срам. Но это придется пережить. Как написал на одном из форумов бывалый корпоративщик: "Когда мне стыдно за свое поведение, я вспоминаю, что есть Джигурда и Панин - и сразу отпускает!".

Опрос Корпоративы.