Руслан Хасбулатов: "Трудовая Россия" и коммунисты должны увековечить память Анпилова

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:36:20+03:00

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- Руслан Имранович, 15 января скончался Виктор Анпилов, который в октября 1993-го был с вами по одну сторону баррикад. Защищал "Белый дом". А вы после этого давно с ним встречались?

- Да мы так-то особенно не общались. А вот в те времена, помнится, Виктор Анпилов неистово действовал. Он же был депутатом Моссовета.

Руслан Хасбулатов - о Викторе Анпилове 00:00 00:00

- Каким он остался у вас в памяти?

- Очень честным, принципиальным таким вот товарищем, который пытался как-то осуществить свои идеалы, мечтал о лучшей жизни. Ненавидел вот эту несправедливость, рвачество...

- В политике сейчас есть такие?

- Да нет! Откуда они?

- Скажите, на ваш взгляд память о Викторе Анпилове должна быть увековечена? Может, какую-то книгу о нем издать? Или мемориальную доску установить...

- Ну, вообще-то надо было. Наверное, есть - я не в курсе - какая-то организация, в которую он входил... Со своим неистовым характером.

- "Трудовая Россия", коммунисты.

- Конечно, надо было бы память об Анпилове увековечить. Это же уникальный человек - из разряда тех же самых мечтателей, с которых, собственно, и начались в России коммунистические идеи.

Анпилов был незаурядной личностью. Он, кстати, был парнем грамотным, образованным. Но вот - оказался изгоем, фактически. Вот такие воспоминания - грустные, прямо скажем. А в другой обстановке он наверняка бы был востребованным...

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