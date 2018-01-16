2018-01-16T23:36:20+03:00
Политика

Руслан Хасбулатов: "Трудовая Россия" и коммунисты должны увековечить память Анпилова

Экс-глава Верховного Совета РФ - о своем соратнике по октябрю 1993-го [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments3
Экс-глава Верховного Совета РФ Руслан ХасбулатовЭкс-глава Верховного Совета РФ Руслан ХасбулатовФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

- Руслан Имранович, 15 января скончался Виктор Анпилов, который в октября 1993-го был с вами по одну сторону баррикад. Защищал "Белый дом". А вы после этого давно с ним встречались?

- Да мы так-то особенно не общались. А вот в те времена, помнится, Виктор Анпилов неистово действовал. Он же был депутатом Моссовета.

Руслан Хасбулатов - о Викторе Анпилове

00:00
00:00

- Каким он остался у вас в памяти?

- Очень честным, принципиальным таким вот товарищем, который пытался как-то осуществить свои идеалы, мечтал о лучшей жизни. Ненавидел вот эту несправедливость, рвачество...

- В политике сейчас есть такие?

- Да нет! Откуда они?

- Скажите, на ваш взгляд память о Викторе Анпилове должна быть увековечена? Может, какую-то книгу о нем издать? Или мемориальную доску установить...

- Ну, вообще-то надо было. Наверное, есть - я не в курсе - какая-то организация, в которую он входил... Со своим неистовым характером.

- "Трудовая Россия", коммунисты.

- Конечно, надо было бы память об Анпилове увековечить. Это же уникальный человек - из разряда тех же самых мечтателей, с которых, собственно, и начались в России коммунистические идеи.

Анпилов был незаурядной личностью. Он, кстати, был парнем грамотным, образованным. Но вот - оказался изгоем, фактически. Вот такие воспоминания - грустные, прямо скажем. А в другой обстановке он наверняка бы был востребованным...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

13 января Анпилову стало плохо. Обширный инсульт. Виктор Иванович попал в реанимацию Института им. Склифoсoвскoгo. В сознание он так и не пришел. Врачи оказались бессильны (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Общественные приемные единороссов по всей стране открыты для сбора подписей за Путина
Несколько сотен площадок общественных приемных партии "Единая Россия" во всех субъектах РФ предоставлены 14 января для сбора подписей в поддержку участия в выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду