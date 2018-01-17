Израильский премьер – корреспонденту «КП»: «У нас хорошие отношения с Россией».

17 Янв. 2018 2018-01-17T09:28:01+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху дал традиционный новогодний прием для представителей дипкорпуса и корреспондентов иностранных СМИ, аккредитованных в Израиле. Обычно это мероприятие проходит в декабре, но в этом году из-за плотного графика главы израильского правительства прием был дан в середине января.

Нарушив привычную программу, которая включает в себя выступление премьер-министра и эстрадные номера, при этом полностью исключая общение премьера с гостями (каждому из журналистов хотелось бы задать хотя бы один вопрос хозяину торжества, что затянуло бы прием на несколько дней), в этот раз Нетанияху предоставил возможность задать ему хотя бы один вопрос, остановив свой выбор на корреспонденте «КП».

- Г-н премьер-министр, до прихода сюда я гулял по Иерусалиму, был в Старом городе, который полон туристов. И каждый второй из них говорит на русском. Стоит ли и вам, и нам ожидать увеличения этой пропорции и еще большего укрепления российско-израильских отношений?

- Уверен, вы также встретили и много «русских» израильтян. Миллион русскоязычных живет в нашей стране, или что-то около этой цифры. У нас хорошие отношения с Россией, которые пережили некоторые испытания, особенно в Сирии. Я часто встречаюсь с Президентом Путиным, чтобы наши вооруженные силы не имели столкновений там. И это не самое малое достижение в этой части света. Кроме этого, нас связывают туризм, торговля, инвестиции, что мы очень приветствуем.

В ходе приема Нетанияху согласился выступить в роли ассистента в номере одного из самых известных в мире израильтян, телепата Лиора Сушарда, удивившего приглашенных своими способностями читать мысли.