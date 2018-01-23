Ересь или не ересь?

23 Янв. 2018 2018-01-23T10:33:08+03:00

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Всё давно привыкли, что наука полностью находится во власти политиков и олигархов. Жаль, но у меня нет достойных аргументов против этого утверждения. Может быть, технологии Николы Теслы не пропали, но до сих засекречены? Может быть, давно существуют двигатели, не использующие бензин, керосин и дизель, но их распространение слишком невыгодно крупным корпорациям? Может быть, мы сдерживаем достижения медицины, чтобы избежать перенаселения нашей планеты?

«УЧЕНЫЕ СКРЫВАЮТ? МИФЫ XXI ВЕКА»

«Альпина нон-фикшн», 2017

Главная цель этой книги – не ответы на околонаучные вопросы «желтой прессы», речь тут о важнейшем направлении деятельности современной науки и образования – борьбе с…с лженаукой. Это очень вредный и опасный вирус. Он делает жителей нашей страны в XXI веке похожими на крестьян XIX века, которые были готовы умереть в процессе бунта и на каторге, но не посадить на своих полях картошку, которую считали ядовитой, посланием дьявола и адским яблоком. Лженаука, как информационное поле – это питательная среда, для персон и сообществ, которые проголосуют против эксперимента, новшества, внедрения. Лженаука растит прошлое и готова разжечь костер для будущего. Одно из приложений к этой книге: «Перечень лженаучных терминов» - очень удобная и полезная штука, и я бы выпустил его в виде мобильного приложения. Встретил в разговоре слово, вводишь его в телефон или в компьютер и сразу понимаешь: вступил ты в научную дискуссию или наступил в лженауку.

Книга полна аргументированными опровержениями даже тех теорий, приверженцами которых вы еще не успели стать. Вы верите, что неандертальцы освоили музыкальные инструменты и в частности, костяную флейту? Как можно вымереть, познав музыку, правда? Следующая чрезвычайно актуальна проблема: возлагали ли неандертальцы цветочные венки на могилы своих родственников и соплеменников? Существуют ли на самом деле расы, с точки зрения современной науки? Сколько в каждом из нас от неандертальцев из далекого прошлого и была ли у нас общая мама Ева из Африки, а не из Одессы, с точки зрения генетики? Возвращение к палеодиете сможет спасти современное человечество? А может быть, мы потому и выжили, что перестали есть так же как в Каменном веке, не задумывались? Эволюция обезьяны в человека – это влияние радиации или просто нам повезло? Наши предки не эти обезьяны, а те, сильно древние, а эти эволюционировали вместе с нами? Как давно люди на этой планете и найдены ли останки инопланетян? Мы – результат генетических опытов космических братьев? Кстати, пирамиды это их рук дело или в крайнем случае – цивилизаций покруче, чем мы? В социальных сетях время от времени появляется пост с картинкой комплекта по борьбе с вампирами и сходной нечистой силой. Распятие, серебряные пули, кол особой породы дерева, чеснок. Книга, которую вы держите в руках по своему смыслу похожа на такой комплект, но мир после ее прочтения скучным не становится.

Получается, что ученые действительно кое-что скрывают. Они на самом деле скрывают правду, но для того, чтобы нас не разочаровать и не лишать иллюзий, а не для личной выгоды. Готовых верить в правду – сотни, а любителей спорных доктрин – сотни тысяч. Под обложкой этой книги - вполне серьезный тренинг по научной журналистике и противостоянию разнообразным домыслам. Вам нужно просто принять ту или иную сторону. Решить с какой стороны для вас лично находится то, что принято называть – ересью. Только не в смысле – антибожественного, а смысле антинаучного бреда.