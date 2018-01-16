2018-01-16T15:57:17+03:00
Наука

Ученые создали робота в форме ската для тренировки сердечной мышцы

Исследователи объединили клетки сердца крыс с золотом для производства миниатюрного тканевого устройства [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
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Принцип работы робота-ската прост: в действие он приводится с помощью золотых микроэлектродов.Принцип работы робота-ската прост: в действие он приводится с помощью золотых микроэлектродов.
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Команда исследователей во главе с биоинженером Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Али Хадемхоссени создала тканевого “мягкого” робота, “мышцы” которого состоят из клеток сердечной мышцы крыс. 10-миллиметровое устройство в форме ската поможет усовершенствовать методы лечения пациентов с заболеваниями сердца. Об этом сообщается в работе, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Робот состоит из четырех слоев - ткани, созданной из живых сердечных клеток крыс, двух различных типов специализированных биоматериалов для структурной поддержки, а также гибких микроэлектродов из золота. Простая конструкция тела скатов, - в частности, сплющенная форма и боковые ребра, которые начинаются с головы и ног у основания хвоста - делают их идеальными для моделирования биоэлектромеханических систем.

Принцип работы робота-ската прост. В действие он приводится с помощью золотых микроэлектродов. Импульсы стимулируют сокращение мышечной ткани, края начинают волнообразно изгибаться - так же, как плавники ската.

“Разработка может быть использована для усовершенствования методов лечения: например, для укрепления сердечной мышечной ткани пациентов после сердечного приступа”, - пояснил Хадемхоссени.

Ученые создали робота в форме ската для тренировки сердечной мышцы .

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