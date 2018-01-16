2018-01-16T15:06:45+03:00
Происшествия

В Подмосковье биржевой трейдер избил 3-летнюю падчерицу - ребенок впал в кому

Кроме того, 30-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии
Семен ЕЛЕНИН
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По факту избиения на 30-летнего мужчину завели уголовное дело.По факту избиения на 30-летнего мужчину завели уголовное дело.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковной Балашихе задержан мужчина, который избил до полусмерти 3-летнюю падчерицу. Вечером в понедельник в скорую помощь позвонила мать девочки и сообщила, что дочь потеряла сознание. Медики экстренно доставили пострадавшую в реанимацию одной из местных больниц. Специалисты диагностировали: закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, ушиб грудной клетки.

- Отчим заявил, что ребенок упал с кровати и ударился о стул, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Однако во время проверки следователям удалось установить, что травмы причинены отчимом.

В СК сообщают, что на 30-летнего мужчину завели уголовное дело. Сейчас его подозревают в преступлениях по двум статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и... «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

- Более серьезный осмотр девочки показал, что у нее есть повреждения в области половых органов, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в медицинских кругах.

Тем временем в следствии официально заявили: медицинское освидетельствование подозреваемого показало, что в момент совершения преступления он находился в наркотическом опьянении.

- При нем была обнаружена марихуана, - говорит источник.

За жизнь самой малышки сейчас борются врачи. Девочка находится в коме второй степени.

Семья, в которой произошел этот инцидент, внешне казалась всем благополучной. Не маргиналы. На учете нигде не состоят. Хотя после ЧП мама пострадавшей девочки призналась полицейским: подозревала, что ранее уже находила на теле ребенка следы, похожие на побои.

- Муж до недавнего времени был гендиректором фирмы, которая базировалась в Красногорске, - сообщили «КП». - Но недавно сменил профиль и стал работать на дому биржевым трейдером. По будням днем он находился в квартире вместе с девочкой. Мать ребенка работает в сфере дизайна и каждый день уезжает в Москву.

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