В «Формуле-1» появился новый российские пилот

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня британская команда Williams Martini Racing сообщила, что напарником канадского пилота Лэнса Стролла станет россиянин Сергей Сироткин. Решение было принято после нескольких месяцев успешных тестов в Абу-Даби.

- Просто сказать, что я рад и горжусь тем, что стану российским пилотом в «Формуле-1», в составе такой знаменитой команды как «Уильямс», – это ничего не сказать, – сказал Сергей Сироткин. – Я действительно счастлив и очень благодарен всем, кто принимал участие в той колоссальной работе, которая была проведена. Все наши стремления в итоге привели к результату, который на самом деле является лишь началом нашего пути. Могу заверить, что команда получит от меня всё, что в моих силах, и несомненно может на меня рассчитывать.

Всего в 2018 года пройдет 21 этап «Формулы-1», один из которых состоится на автодроме в Сочи (28-30 сентября). Кстати, именно на этой трассе в 2014 году Сергей Сироткин впервые сел за руль болида «Формулы-1» в роли пилота развития команды Sauber.

Отметим, что Сироткин станет уже третьим российским пилотом в королевских гонках. Первопроходцем в 2010 году был Виталий Петров, который за три года выступлений один раз поднялся на пьедестал. С 2014 по 2017 год в «Формуле-1» Россию представлял Даниил Квят (два подиума).