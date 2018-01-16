Звезду фильма «Бумер» срочно госпитализировали

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:35:50+03:00

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Новогодние каникулы могут повлиять на самые крепкие организмы: обильные трапезы и возлияния - враги здоровья. Это прочувствовал на себе популярный актер Сергей Горобченко. Утром он собирался на кинопробы, но дома 45-летнему артисту стало плохо - он потерял сознание. К счастью, рядом были родные - Сергей женат на дочери телеведущего Александра Невзорова, Полине. И друзья, которые как говорит сам Сергей «взяли под ручки и принесли!».

В больнице выяснилось, что у звезды фильма «Бумер» - острый приступ панкреатита. Сергея немедленно госпитализировали и сейчас его здоровью опесность не угрожает, хотя на больничной койке он проведет ни один день.

Настроение у Горобченко бодрое, он уже успел успокоить друзей и поклонников, рассказав, чо же с ним приключилось:

- Панкреатит- дело тонкое... С каждым может... - написал актер на своей странице в Фейсбуке. - Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается - нервы... Ну и плюс праздники. Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!

Кстати, это не первый случай, когда популярный актер оказывается в больнице. Правда, история, которая произошла почти десять лет назад не имела отношения к праздникам, а наоборот, была именно производственной. Тогда Сергей Горобченко снимался в телесериале «Москва. Центральный округ 3», в котором сам выполнял сложные трюки на мотоцикле. Из-за падения он получил серьезные травмы коленного сустава и сломал левую берцовую кость. К счастью, крепкий организм полностью восстановился и сегодня Сергей Горобченко так же самозабвенно отдается съемкам в фильмах и сериалах.