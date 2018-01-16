2018-01-16T18:35:50+03:00
Звезды

Звезду фильма «Бумер» срочно госпитализировали

45-летний актер Сергей Горобченко оказался на больничной койке с острым приступом панкреатита
Александра СОТНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Актер Сергей Горобченко: "Панкреатит- дело тонкое... С каждым может.."Актер Сергей Горобченко: "Панкреатит- дело тонкое... С каждым может.."Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы могут повлиять на самые крепкие организмы: обильные трапезы и возлияния - враги здоровья. Это прочувствовал на себе популярный актер Сергей Горобченко. Утром он собирался на кинопробы, но дома 45-летнему артисту стало плохо - он потерял сознание. К счастью, рядом были родные - Сергей женат на дочери телеведущего Александра Невзорова, Полине. И друзья, которые как говорит сам Сергей «взяли под ручки и принесли!».

В больнице выяснилось, что у звезды фильма «Бумер» - острый приступ панкреатита. Сергея немедленно госпитализировали и сейчас его здоровью опесность не угрожает, хотя на больничной койке он проведет ни один день.

Настроение у Горобченко бодрое, он уже успел успокоить друзей и поклонников, рассказав, чо же с ним приключилось:

- Панкреатит- дело тонкое... С каждым может... - написал актер на своей странице в Фейсбуке. - Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается - нервы... Ну и плюс праздники. Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!

Кстати, это не первый случай, когда популярный актер оказывается в больнице. Правда, история, которая произошла почти десять лет назад не имела отношения к праздникам, а наоборот, была именно производственной. Тогда Сергей Горобченко снимался в телесериале «Москва. Центральный округ 3», в котором сам выполнял сложные трюки на мотоцикле. Из-за падения он получил серьезные травмы коленного сустава и сломал левую берцовую кость. К счастью, крепкий организм полностью восстановился и сегодня Сергей Горобченко так же самозабвенно отдается съемкам в фильмах и сериалах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду