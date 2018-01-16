Есть рекорд: миллион подписей собран за Путина
Избирательный штаб кандидата в президенты поставил рекорд
Если люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность - декларировали в штабеФото: REUTERS
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Избирательный штаб Владимира Путина превратил процесс сбора подписей за своего кандидата в своеобразный социальный опрос.
«Если люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность» - декларировали в штабе и продлили сбор подписей, даже когда необходимые для регистрации 300 тысяч были уже собраны.
В итоге за десять дней работы свои подписи за Путина поставили по всей стране 1 001 459 россиян - недостижимая планка для конкурентов и в своем роде электоральный рекорд.