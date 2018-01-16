2018-01-16T16:24:33+03:00
Политика

Есть рекорд: миллион подписей собран за Путина

Избирательный штаб кандидата в президенты поставил рекорд
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Если люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность - декларировали в штабеЕсли люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность - декларировали в штабеФото: REUTERS
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Избирательный штаб Владимира Путина превратил процесс сбора подписей за своего кандидата в своеобразный социальный опрос.

«Если люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность» - декларировали в штабе и продлили сбор подписей, даже когда необходимые для регистрации 300 тысяч были уже собраны.

В итоге за десять дней работы свои подписи за Путина поставили по всей стране 1 001 459 россиян - недостижимая планка для конкурентов и в своем роде электоральный рекорд.

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