Есть рекорд: миллион подписей собран за Путина

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:24:33+03:00

Если люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность - декларировали в штабе Фото: REUTERS

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Избирательный штаб Владимира Путина превратил процесс сбора подписей за своего кандидата в своеобразный социальный опрос.

«Если люди хотят высказаться в поддержку Путина - надо дать им такую возможность» - декларировали в штабе и продлили сбор подписей, даже когда необходимые для регистрации 300 тысяч были уже собраны.

В итоге за десять дней работы свои подписи за Путина поставили по всей стране 1 001 459 россиян - недостижимая планка для конкурентов и в своем роде электоральный рекорд.