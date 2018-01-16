2018-01-16T16:04:14+03:00
Экономика

Цены на жизненно важные лекарства упали впервые за 4 года

Больше всего подешевели самые бюджетные препараты
Александра КОЗЛОВАdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments15
Снижение цены произошло из-за укрепления рубляСнижение цены произошло из-за укрепления рубляФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛ) в 2017 году упали впервые за 4 года. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. В основном, это коснулось самых дешевых лекарств из категории «до 50 рублей». Их цена снизилась на 2,1%. Стоимость препаратов до 500 руб. снизилась на 1,9%. Более дорогие препараты подешевели на 1%.

Снижение цены произошло из-за укрепления рубля. 30% препаратов из списка важнейших – импортные. За последний год доллар подешевел на 6% - вот рублевая цена зарубежных препаратов и снизилась. К тому же, за аптечными сетями пристально следит государство – они не могут зарываться и делать торговые надбавки на закупочную стоимость лекарств списка ЖНВЛ больше установленных норм.

Сейчас в списке 714 наименований. С 2015 года по указу президента проводится ежемесячный мониторниг цен на эти лекарства по всей стране. Если на прилавке заметят ценник выше максимально допустимого, аптеку штрафуют. Так что владельцы аптечных сетей покорно переписывают ценники на ЖНВЛ в соответствии со снижением цены закупки. А прибыль, по наблюдениям экспертов, "добирают", поднимая цены на остальные лекарства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду