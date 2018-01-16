Цены на жизненно важные лекарства упали впервые за 4 года

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:04:14+03:00

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Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛ) в 2017 году упали впервые за 4 года. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. В основном, это коснулось самых дешевых лекарств из категории «до 50 рублей». Их цена снизилась на 2,1%. Стоимость препаратов до 500 руб. снизилась на 1,9%. Более дорогие препараты подешевели на 1%.

Снижение цены произошло из-за укрепления рубля. 30% препаратов из списка важнейших – импортные. За последний год доллар подешевел на 6% - вот рублевая цена зарубежных препаратов и снизилась. К тому же, за аптечными сетями пристально следит государство – они не могут зарываться и делать торговые надбавки на закупочную стоимость лекарств списка ЖНВЛ больше установленных норм.

Сейчас в списке 714 наименований. С 2015 года по указу президента проводится ежемесячный мониторниг цен на эти лекарства по всей стране. Если на прилавке заметят ценник выше максимально допустимого, аптеку штрафуют. Так что владельцы аптечных сетей покорно переписывают ценники на ЖНВЛ в соответствии со снижением цены закупки. А прибыль, по наблюдениям экспертов, "добирают", поднимая цены на остальные лекарства.