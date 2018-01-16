Суд продлил домашний арест Кирилла Серебренникова

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:08:44+03:00

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В Басманном суде рассматривается дело о продлении домашнего ареста худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. А еще - экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину и продюсеру Алексею Малобродскому.

Всех фигурантов громкого дела, арестованных в прошлом году по подозрению в хищении государственных средств, доставили в суд. Серебренникова и Итина из-под домашнего ареста. Малобродский находится под стражей.

Бывший генеральный директор театральной компании "Седьмая студия" Юрий ИтинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 января были предъявлены новые обвинения. Сумма предположительно похищенных средств увеличилась с 68 до 132 миллионов, которые были обналичены. Сторона обвинения это не отрицает, но утверждает, что эти деньги были направлены на постановки "Седьмой студии".

Адвокаты Серебренникова вспомнили, что к делу «подшита» квартира режиссера в Германии, мол она была куплена на похищенные деньги. На самом деле эту квартиру Кирилл купил на собственные средства. 173 тысяч евро он положил на счёт еще в 2008 году. Потом поступали деньги от текущего заработка режиссера. В результате больше 300 тысяч он заплатил за квартиру в мае в 2012 году. Однако эти доводы показались неубедительными.

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия", бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей МалобродскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сторона обвинения заявила,что следствие пришло к завершающей стадии. Нет оснований для отмены ареста всем фигурантам дела. И попросило продлить срок домашнего ареста до 19 апреля. Собраны доказательства, что одна соучастница преступления, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, скрывается, поэтому домашний арест следствие считает обоснованным.

Судья предоставил слово Кириллу Серебренникову.

- Все восемь месяцев одна и та же картина, никаких новых фактов в расследовании, - сказал режиссер. - Следователи по-прежнему полагают, что проекта «Платформа» не было и все госсубсидии были похищены. Это не соответствует действительности. Следствие явно заблуждается. За три года существования «Платформы» было проведено 340 мероприятий, которые посмотрели тысячи зрителей, в них были заняты сотни людей. По сути это был стационарный театр, который существовал три года.

Кирилл Серебренников утвеждает, что пять лет копил деньги на берлинскую квартируФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ни одной копейки, кроме зарплаты, я не получал, никакого имущества, который я приобрел в этот период нет, - настаивает режиссер. - Что касается моей квартиры в Берлине...Четыре-пять лет я копил деньги на квартиру в Берлине. 173 тысяч евро было на моем счету в 2008 году. В основном - это награды за победу на разных фестивалях. К 24 мая 2012 года я накопил 301 тысячи и перевел эти деньги на покупку квартиры в Берлине. Это мои личные средства. Деньги из госсубсидии тратились только на проект «Платформа». У следствие нет другой цели, кроме того, чтобы нас оговорить, любыми средствами сделать нас виноватым.

У следствие нет другой цели, кроме того, чтобы нас оговорить, любыми средствами сделать нас виноватым. Никакого завышения стоимости мероприятий не было.

Абсурда стало больше. Масляева обналичивала деньги и возвращала их в кассу Седьмой студии. Которые тратились на проведение спектаклей и перфомансов. Вначале нам вменяли 68 миллионов рублей. Теперь - 113 миллионов. Следующее действия будет 210 миллионов. Но это же абсурд.Выходит все деньги воровали, ни во что не вкладывая. Тогда на какие деньги в течение трех лет мы выпускали спектакли?

Допросы, которые проводили следователи, это фарс. Те вопросы, которые мне задавали не касались расследуемого дела. Например, меня спросили был ли я несколько лет назад на фестивале Балтийский дом. Следователю достаточно было посмотреть в Интернет, чтобы найти ответ.

Нина Масляева украла 5 миллионов рублей, в чем она призналась на очной ставке со мной. И теперь пытается оговорить всех нас. Да, были налоговые нарушения, было обналичивание, но это не есть хищения. Я рассказывал следователям всю правду. Но эта правда, похоже, никого не интересует. Я не создавал преступной группы. Мы не сделали государства ничего плохого. По такому принципу преступниками можно назвать кого угодно, хоть следственную группу, которая ведёт расследование.

Выслушав представителей следствия, обвиняемых и их адвокатов, суд удалился на совещания для вынесения решения.

После чего вынес вердикт: продлить арест режиссеру Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому. Ходатайство Малобродскому об изменении меры пресечения вместо содержание под стражей на домашний арест не было удовлетворено.

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