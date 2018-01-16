Шойгу приехал на новоселье к суворовцам

16 Янв. 2018 2018-01-16T20:34:29+03:00

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- Опять про геополитику... Можно что-нибудь по истории? - спросил Сергей Шойгу сотрудников Центральной военно-морской библиотеки (ЦВМБ), получив электронный читательский билет.

Во вторник министр обороны приехал в Санкт-Петербург, посетив сразу несколько военных объектов, в которых в последние годы шли масштабное строительство и реконструкция. Как в ЦВМБ, которая была основана еще в 1799 императором Павлом I. В отреставрированном с учетом последних технических веяний здании теперь идет оцифровка старинных книг и налажено электронное взаимодействие с российскими и зарубежными библиотеками. Что и было продемонстрировано министру обороны. Сергей Шойгу остался доволен.

А вот после осмотра Военного института физической культуры глава оборонного ведомства потребовал в кратчайшие сроки подготовить предложения по созданию современного спортивного комплекса на территории вуза. Как достойное дополнение к новенькому бассейну и кадетскому корпусу, в котором есть даже единственная в своем роде лаборатория биомедицинских технологий и спортивной медицины.

В Питере на подходе еще новый многофункциональный корпус Нахимовского военно-морского училища общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Шестиэтажное здание с небольшим куполом органично примкнет к старому корпусу. А вот суворовцы уже справили новоселье в отреставрированном комплексе бывшего Константиновского артиллерийского училища. Встретившись с воспитанниками училища Сергей Шойгу поблагодарил их за осознанный выбор непростой профессии.

В Петербурге, к слову, продолжается реконструкция фондов Военно-космической и Военно-морской академий. Ну а с завершением строительства и реставрации суворовского и нахимовского училищ завершится формирование ученых заведений довузовского образования.