2018-01-16T23:08:44+03:00
Общество

Задай свой вопрос Владимиру Сунгоркину!

Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором "Комсомольской правды" [видеотрансляция с 20:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня в прямом эфире обсуждаем главные события страны и мира и строим прогнозы о том, что будет дальше, с главой Издательского дома "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным.

Поговорим о визите в нашу редакцию сразу двух кандидатов в Президенты - Владимире Путине и Ксении Собчак. Обсудим ситуацию в Киеве вокруг принятия закона о Донбассе. Ну и конечно же ответим на ваши вопросы.

Задай свой вопрос Владимиру Сунгоркину!.Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором "Комсомольской правды".

Вы можете писать ваши вопросы к главному редактору "Комсомолки" прямо в комментариях под этой заметкой! Он их все просмотрит и на лучшие ответит в прямом эфире в 20:00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию из студии Радио "Комсомольская правда" в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете звонить в прямой эфир Владимиру Сунгоркину по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду