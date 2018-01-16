Травы и восточные практики на службе в армии…

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:08:44+03:00

Почему военные обращаются к традиционной медицине, и кому ещё могут помочь травы или, например, акупунктура? Мы решили спросить у самих врачей

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За последние несколько лет под руководством генерала Александра Есипова 3-й Центральный военно-клинический госпиталь (ЦВКГ) им. А. А. Вишневского превратился в настоящий флагман здравоохранения России.

В ЦВКГ проводятся сложнейшие операции на сердце, вводятся самые инновационные технологии, открыта вертолетная площадка и, что особенно необычно для военного госпиталя, функционирует Центр традиционной медицины ( ЦТМ).

Вертолётная площадка ЦВКГ им. А.А. Вишневского

Казалось бы, армия – это система, где нет места акупунктуре, гомеопатии и прочим методам, чья эффективность подвергается сомнениям. Однако опыт госпиталя доказывает обратное.

Это направление еще в 93 году по крупицам собрал глава ЦМТ профессор Петько. Именно тогда была создана необычная штатная структура, в которую вошли гомеопаты, специалисты по китайской медицине, лазерной терапии и электропунктуре, диетологи и рефлексотерапевты.

В стенах госпиталя им. А.А. Вишневского

Генерал Есипов рассказывает, что в те годы это направление было предложено как альтернативное, центр создавался на чистом энтузиазме. Но за короткий срок он доказал свою эффективность.

Александр Владимирович вспоминает, как на заре его «хирургической» юности ему попалась в руки монография В.И. Колесова «Острый аппендицит», написанная в 1952 году. И в этой книге приводилась статистика: в Китае в 85% случаев при аппендиците успешно применялась акупунктура. Это уже тогда произвело на него впечатление. Да и в медицинских академиях профессора все время обращались к опыту традиционной медицины, просто делали это в рамках других направлений: неврологии, медицинской географии и многих других.

В отделении рефлексотерапии ЦВКГ им. А.А. Вишневского

А если учесть, что военные – это люди, которые постоянно оказываются в экстремальных ситуациях, и в эти моменты их жизнь часто зависит от умения сориентироваться на местности, знания лекарственных трав и приемов традиционной медицины, то создание ЦМТ именно на базе военного госпиталя становится абсолютно логичным.

Александр Есипов подчеркивает, что потребность в таком лечении есть не только у военных: «Любой мыслящий человек, который понимает, что до конца своих дней невозможно есть горстями таблетки, начинает задумываться о комплексном подходе к лечению».

Действительно, рано или поздно, антибиотики вызывают привыкание, у многих лекарств появляются побочные эффекты, возникает необходимость рассматривать организм как взаимосвязанную систему. Есть, например, такое понятие, как метаболический синдром. Медики утверждают, что из-за него у человека начинаются проблемы со здоровьем: подагра, сахарный диабет, атеросклероз, ишемия и прочее. И это прямо путь на операционный стол на стентирование или аортокоронарное шунтирование. Многих проблем можно избежать, правильно и вовремя подобрав лечение, в том числе и традиционное.

В операционной ЦВКГ им. А.А. Вишневского

Сегодня в центре применяются уникальные методы, основанные на сочетании древних китайских методов и суперсовременных технологий, компьютерной диагностики и сложных программ лечебного голодания.