Двойники российских звезд: Максим Галкин — Элвис Пресли, а Ксения Собчак — дочь фермера из «Американской готики»

16 Янв. 2018 2018-01-16T20:02:16+03:00

Полина Гагарина вряд ли будет против такого сравнения с этой дамой, нарисованной современным американским художником Ван Раальте

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Есть такая теория, что каждый человек имеет минимум 7 двойников. В сети полно примеров копий людей на разных концах земли без капли родства. То есть где-то в мире ходит внешне идентичный вам человек. И не один. Поиски своих двойников-современников — дело увлекательное. Наверное, когда-то при наличии соцсетей, где виртуально живут очень многие, будет возможно всем желающим.

Но уже сейчас можно поискать свои копии в прошлых веках. Это поможет сделать новое приложение Google Arts and Culture. Программа берет фото человека и ищет похожее на него лицо в базе картин различных художников последних пяти столетий. Начиная с эпохи Возрождения, заканчивая Стрит-артом.

Пока приложение ограничено для использования в России, работает только для пользователей с американских ID, но при определенных усилиях, опробовать эту игрушку можно и находясь в России. К тому же это бесплатно.

«Комсомолка» решила протестировать ресурс на примере звезд российского шоу-бизнеса. Так как программа сделана исключительно под селфи пользователей, а не готовые фото, приходится хитрить и переснимать карточки к примеру с экрана ПК, поэтому страдает качество снимка. Надо делать скидку на то, что приложение не всесильно, поэтому обозначает процент совпадения черт лица. Некоторые из найденных «двойников» могут изрядно повеселить оригинал.

Итак, на кого похожи наши знаменитости?

Двойника Аллы Пугачевой изобразил Томас Роулендсон, английский художник, карикатурист и книжный иллюстратор середины XVIII начала XIX века. Попадание — 56%. Приложение решило как минимум втрое омолодить Примадонну, впрочем Алла Борисовна действительно может выглядеть не по годам.

Двойника Аллы Пугачевой изобразил Томас Роулендсон, английский художник, карикатурист и книжный иллюстратор

Супруг Пугачевой Максим Галкин внезапно имеет в двойниках одного из самых знаменитых в мире людей. Любопытно, как бы на этот счет пошутил юморист? Может быть спародировал американского певца? Программа считает, что на 60% черты его лица совпадают с портретом Элвиса Пресли кисти американского художника Ральфа Вулфа. Картина создавалась на протяжении 19 лет — в 1969-м он сделал зарисовки, но к завершению портрета вернулся в 1988-м, через 11 лет после смерти «короля рок-н-ролла».

Максим Галкин внезапно имеет в двойниках одного из самых знаменитых в мире людей

Танцовщица, балерина Анастасия Волочкова на 62% похожа на «Музу геометрии» величайшего гравера XVI века Хендрика Гольциуса. Нидерладнский художник писал, несмотря покалеченные в детве руки.

Анастасия Волочкова на 62% похожа на «Музу геометрии»

Иван Ургант, любимец телезрителей, актер «Елок» и других картин из того материала, к которому имеет доступ приложение, имеет максимальное сходство (45%) с одним из героев полотна американской художницы XX века, признанного мастера портрета Элис Нил.

Иван Ургант и его двойник

Но над его товарищем-шоуменом приложение поиздевалось похлеще. Обыкновенный портрет Сергея Светлакова упорно «совпадал» с женским на картине нидерландского художника Авраама ван Стрия «Сидящая женщина с медным чайником».

Обыкновенный портрет Сергея Светлакова упорно «совпадал» с женским

А переодетым в Снежану Денисовну актер походит на «Автопортрет» мексиканского живописца XX века Фернандо Гарсия Понсе. Сходство в первом случае на 56%, во втором — на 47%. Наверное, такие фантазии программы вряд ли бы обидели того, чья работа — смешить и смеяться над другими.

А переодетым в Снежану Денисовну актер походит на «Автопортрет» мексиканского живописца XX века Фернандо Гарсия Понсе

Сергей Безруков пусть и на 50%, но, кажется, весьма похож на своего двойника. Его изобразил ирландский живописец-портретист середины XIX начала XX века Джон Батлер Йейтс на картине «Портрет Фрэнка Фэя».

Сергей Безруков пусть и на 50%, но, кажется, весьма похож на своего двойника

Николай Басков, который в последнее время выглядит лучше, чем в молодости, имеет вот такого двойника из прошлого. Это английский актер конца XVIII начала XIX века Джон Филип Кембл кисти художника Томаса Ро́улендсона.

Николай Басков имеет вот такого двойника

Полина Гагарина вряд ли будет против такого сравнения с этой дамой, нарисованной современным американским художником Ван Раальте.

Полина Гагарина со своим двойником

С Ксенией Собчак оказалось все почти также сложно, как и с Сергеем Светлаковым. Бывшая звезда шоу-бизнеса, которая делает первые шаги на политической сцене, по мнению программы на одном снимке — на 43% копия стритартовского изображения Элизабет Тейлор….

С Ксенией Собчак оказалось все сложно

… на другом — двойник с 54%-м попаданием знаменитого портрета «Американская готика» Гранта Вуда, где программа нашла сходство кандидата в кандидаты в президенты РФ с дочкой фермера.

Ксения и «Американская готика»

Наташа Королева же на 64% похожа на эту красавицу жанра Стрит-арт.

Наташа Королева со своим двойником

Король российской эстрады Филипп Киркоров с 72% точностью напоминает вот этого придворного XVII века.

Филиппу Киркорову программа подобрала вот такого двойника

Хотелось, но без Бузовой не обошлось и здесь. Вот на кого по мнению Google Arts and Culture похожа ведущая «Дом-2» и, как она считает, певица. Будем надеяться, это сходство не вдохновит Ольгу попытаться освоить еще одну сценическую профессию. На 70% она похожа на портрет американского художника Пола Мельцнера танцовщицы и хореографа Марты Грэм, жившую в конце XIX начала XX века, знаменитой в США.

Вот на кого по мнению Google Arts and Culture похожа ведущая «Дом-2»

Приложение развлекательное, поэтому и серьезно относиться к результатам поиска двойников вряд ли стоит. Хотя польза от нового продукта Google тоже есть — у кого-то может появиться желание углубиться в изучение искусства.