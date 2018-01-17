Будущие абитуриенты Тимирязевки рассказали, какие профессии их привлекают

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:35:13+03:00

В Тимирязевке готовят не только специалистов для агропромышленных и животноводческих отраслей, но и представителей многих других профессий. Фото: timacad.ru

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В минувшие выходные в Тимирязевской академии прошел День открытых дверей для будущих абитуриентов. Школьники из Москвы, Подмосковья и регионов России познакомились с академией, студенческой жизнью и правилами поступления, а так же пообщались с педагогами и учащимися университета. А еще – рассказали, почему они хотят поступать в главный аграрный вуз страны.

Одним из основных критериев выбора будущие абитуриенты называют многопрофильность Тимирязевки: здесь готовят не только специалистов для агропромышленных и животноводческих отраслей, но и представителей многих других профессий. Из РГАУ-МСХА выпускаются будущие финансисты, менеджеры, экономисты, специалисты в области строительства, инженерии, рекламы и связей с общественностью. Юношей так же привлекает наличие в вузе военной кафедры: за время учебы молодые люди получают офицерские звания. Но главное, Тимирязевская академия - один из старейших университетов России, высшее учебное заведение со славной историей, корнями и традициями, сильным педагогическим составом и мощной научно-исследовательской базой.

- Для меня Тимирязевская академия – это одно из лучших мест, - говорит одиннадцатиклассник Иван из московской инженерно-технической школы № 227. - Много интересных факультетов, неординарная система обучения. Важную роль играет наличие военной кафедры, которая есть не во всех институтах. Мне нравится биология с химией. Такой совместимости военной кафедры, биологи и химии практически нигде нет. Поэтому я выбираю Тимирязевскую академию.

С мнением сына согласна и мама будущего абитуриента Светлана Ридвадовна:

- Тимирязевская академия – это то учебное заведение, где можно себя реализовать, поэтому я поддержала выбор сына, - говорит она. - Направления, которые представляют наибольший интерес, – это зоотехния, биология, ветеринария. Также в академии есть возможность получить дополнительное образование переводчика.

Иногородних студентов привлекает возможность получить жилье – поступившим в академию студентам предоставляется общежитие. Выпускница школы № 34 из Старой Купавны Мария Власова обязательно воспользуется этой возможностью – девушка собирается поступать в Институт экономики и управления АПК по специальности бухучёт, анализ и аудит.

Москвичка Евгения – учащаяся школы № 1078 – отметила неповторимую историческую ауру Тимирязевки: красивые корпуса, парк, музеи – такую атмосферу не найдешь в других вузах.

- Здесь очень дружный коллектив, квалифицированный преподавательский состав, - считает Евгения. - Я выбрала технологический факультет, направление — производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

В академии студентам дается мощная фундаментальная подготовка. Фото: timacad.ru

Многие студенты приходят в Тимирязевку по стопам родителей: преемственность поколений – еще одна из добрых традиций вуза.

- Мой отец тоже учился в Тимирязевской академии, поэтому у меня не было никаких сомнений, куда поступать, - говорит одиннадцатиклассник Александр.

А его тезку Александру привлекает возможность поехать учиться в иностранные вузы по программе студенческого обмена:

- Важно, что в Тимирязевской академии есть бюджетные места, - говорит девушка. – И по обмену можно поехать учиться в Словакию.

Какую специальность предпочесть, решать нынешним школьникам – будущим абитуриентам. Какой бы факультет они не выбрали, их везде ждут лучшие и самые сильные преподаватели.

- У нас довольно мощная фундаментальная подготовка, - рассказал декан факультета почвоведения, агрохимии и экологии Борис Борисов. - Много химии. Даётся широкое образование. Основное направление — агрохимия и агропочвоведение. Выпускники могут работать агрономами, почвоведами, экологами, в том числе в органах власти, в комитетах по земельным, экологическим вопросам, вопросам природопользования. Везде есть востребованность в наших специалистах.