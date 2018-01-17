Страшно красивые: самые известные фрики России

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:57:35+03:00

Кирилл Терешин не раз заявлял, что его цель - стать фриком. Фото: официальная группа героя публикации в соцсетях vk.com/slacker26

Эти люди вытворяют со своей внешностью такое, что многие за сердце хватаются: «Кошмар!». Но и поклонники имеются, которые все их чудачества одобряют: «Шикарно!»

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СИНТОЛОВЫЙ КАЧОК

Кирилл Терешин, Пятигорск, 21 год

У Кирилла нынче звездный час: его страницы в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров в день, на видеороликах о себе парень зарабатывает неплохие деньги – до 35 тысяч в сутки. А ведь еще два-три месяца назад, работая после армии охранником в супермаркете и фасовщиком на рынке, Терешин и помыслить о такой везухе не мог.

Что же в нем эдакого? Бицепсы. Они не такие, как у всех, они нереально большие - 60-сантиметровые. Не меньше головы Кирилла каждая. «Руки-базуки» - так он их ласково называет.

«Сделал» он их не упорными тренировками – просто вколол в бицепсы шесть литров синтола. Это такое масло для увеличения объема мышц. Оригинальное стоит дорого, порядка 400 тысяч пришлось бы выложить. Поэтому Кирилл варит синтол сам, по рецепту из интернета: смешивает обычное оливковое масло, бензиловый спирт и лидокаин.

Вообще-то затея эта рискованная – можно и без рук остаться. Но Кириллу очень уж хочется стать миллионером и купить квартиру на берегу Черного моря. Так что ради собственного фрик-шоу «синтоловый качок» намерен еще больше накачаться. А пока понемногу добавляет эпатажа: губы увеличил, волосы выкрасил в дикий цвет, делает яркий макияж.

ЭЛЬФИЙКА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ГУБАМИ В МИРЕ

Кристина Рэй, Питер, 28 лет

Кристина накачивает губы силиконом с 17 летФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина накачивает губы силиконом с 17 лет – через каждые 4-5 месяцев делает очередную инъекцию. Накачала так, что попала в Книгу рекордов Гиннеса. Да и Кристину теперь за километр видно – ни с кем не спутаешь. Зачем это девушке, от природы очень симпатичной?

- Обожаю меняться, - говорит она. – Это как переодевать одежду. Не будете же вы ходить все время в одном?

После губ сделала уши, как у эльфа – знакомый хирург «перекроил» недорого, всего за 4 тысячи рублей. И заодно растянула мочки тоннелями. Думаете, это все? Отнюдь. Сделала раздвоение языка – теперь он у нее змеиный, пирсинг губы, вживила в лоб рога и нарастила клыки как у вампира. Много татуировок, выбритые виски, дреды… Теперь хочет увеличить грудь и сузить нос. Остановиться уже невозможно.

За какие же шиши вся эта красота? Кристина говорит, что поначалу деньги давали родители, а теперь и сама хорошо зарабатывает. Она мастер тату, делает дизайн ногтей. Хотя по образованию преподаватель английского и японских языков.

ЧЕЛОВЕК-УТКОНОС

Евгений Болотов, Пермь, 30 лет.

Евгений Болотов, человек-утконосФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Дреды, татуированные брови, на губах - диски. Встретишь такого на улице и…

- Не понимаю, почему меня обзывают самым страшным человеком в России, - изумляется Евгений. – Мое тело - это пластилин, из которого я леплю, что хочу. Да, я считаю, что это искусство, это красиво.

Красить волосы да пирсинг дырявить – с этого многие начинают. Женя же решил меняться по-крупному и не как все: стал растягивать мочки ушей, нос, губы. С ушами, правда, поначалу перестарался – слишком сильно тянул, и пришлось обратно подшивать. Зато потом стал докой. В губы вставляет пластины, которые сам же и делает. Носовую перегородку тоже растянул так, что нос теперь гнется в любую сторону.

«Вылитый утконос!» - скажете вы. Не поверите - такое сравнение для него лестно, ведь парень влюблен в австралийских звероптиц.

Да, есть нюансы: в родной Перми на улице старается прятать лицо под шарфом. Шепелявит, гласные плохо выговаривает. Зато кушает без проблем, и целуется тоже.

- Моей девушке нравится! – кокетничал Женя, когда приходил в редакцию «КП» в 2014-м. – Мы уже год встречаемся. Ее зовут Дося, она меня поддерживает.

В последнее время о Жене ничего не слышно в Интернете. Может, окончательно ушел в утконосы.

ПОДВЕШЕННАЯ ДЕВУШКА

Дося Уварушкина, Москва, 33 года

Дося, бывшая девушка человека-утконоса - тоже известный фрикФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Да-да, Женя упоминал именно эту девушку. Дося - тоже известный фрик. У нее рыжие дреды, огромные цветные татуировки, пирсинг. Но больше она известна своими экспериментами по подвешиванию. Это когда крючками поддевают кожу и поднимают человека на тросах в воздух. Жуткое зрелище, но Дося уверяет: это не так больно, как кажется. Зато когда паришь – ощущения незабываемые.

Недавно Дося вышла замуж (нет, не за Болотова), родила сына и пока завязала со всеми экстравагантными затеями.

БОДИБИЛДЕР ПЕРЕКРОИЛ СЕБЯ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Саша Шпак, Питер, 38 лет

До перемен Александр был симпатичным парнем, получил два высших образования, увлекался бодибилдингом. А потом его переклинило – решил изменить себя до неузнаваемости. Зачем?

- Чтобы люди обращали внимание на мой внутренний мир, - говорит.

Ох, не знаю…

aleksander.shpak Саша Шпак

Сейчас у Саши Шпака (так он сам себя величает) все тело покрыто татуировками. Главный рисунок – скелет. На тату потратил порядка 5 миллионов рублей. Где столько взял – не признается. Сделал около 15 пластических операций: полностью изменил овал лица (ему кожу разрезали от уха до уха по линии волос, а потом вставили пластины в лоб и надбровные дуги), сделал пластику век и скул, нарастил клыки, вставил импланты в ягодицы и грудь. Ну и по мелочам: липосакция (откачка жира), татуаж бровей, увеличенные губы, яркие прически, маникюр, макияж глаз «а-ля панда»...

На фото в Инстаграм и соцсетях Саша часто в розовых стрингах. Многие подозревают, что он транссексуал. Но у Шпака алиби – женат. Причем в шестой раз! Жена Ирина ему под стать: увеличила грудь, накачала ягодицы, сделала липосакцию, лицо подтянула. Детей не хотят – не до них.

КУКОЛКА С ТЕЛОМ ХАЛКА

Юлия Винс, Саратов, 21 год

Юле 21 год, пять из них она занимается пауэрлифтингомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глазищи в пол-лица, губки бантиком, копна рыжих вьющихся волос. Куколка! А теперь опускаем глаза ниже: бицепсы, трицепсы, кубики на животе... Спина вообще - горный рельеф. Ни дать ни взять - киношный громила Халк.

Юле 21 год, пять из них она занимается пауэрлифтингом. Поднимает больше, чем весит сама: жим лежа - 100 килограмм, становая тяга - 170, приседание со штангой – 202. Сама же при росте 165 сантиметров весит 64 кило. Впечатлены? Мы тоже.

Мужским спортом Юля занялась от обиды на сверстников, которые ее постоянно задирали. Вот и решила стать сильной-пресильной. И теперь у нее десятки тысяч друзей в соцсетях. Ей признаются в любви почитатели со всей страны, о ней снимают передачи. Но встретила ли куколка своего принца – неясно.

ДЕВУШКА С КЛЕЙМОМ ЛЮБВИ НА ЛИЦЕ

Олеся, Саранск

Олеся от наплыва чувств позволила любимому сделать на лице огромную татуировкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очаровательная дизайнер Олеся из Саранска познакомилась в интернете с татуировщиком Русланом Туманянцем. Чуть ли не после первой встречи они решили пожениться - любовь. Леся от наплыва чувств позволила любимому сделать на лице огромную татуировку: его имя готическим шрифтом. А еще в Фейсбуке поменяла фамилию на Туманянц, не дожидаясь похода в ЗАГС. Себе Руслан ничего накалывать не стал (ему просто уже некуда), но тоже уверял, что влюблен по уши.

Увы, до свадьбы дело не дошло - пара рассталась. Почему – не знаем. Но история с Олесей стала еще одним штрихом в скандальной карьере Руслана. Впервые он «прославился» в 2009-м, когда работал в Бельгии и нанес на лицо 18-летней бельгийке 56 звезд вместо заказанных трех, и та подала в суд. А еще поговаривают, что свое имя татуировшик уже накалывал на лице предыдущей возлюбленной.

САТАНИСТЫ РОДИЛИ МАЛЫША ЛЮЦИФЕРА

Супруги Меньшиковы, Пермь, по 27 лет

Сатанисты Наталья и Константин, родители ЛюцифераФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пермские сатанисты Наталья и Константин стали знаменитыми на всю страну после того, как назвали первенца Люцифером. По словам Натальи, малыш родился слабым, был подключен к аппарату искусственного дыхания, вот она и решила подстраховаться: обратилась за помощью к Сатане, пообещав назвать сына в его честь, если тот выживет. Через год у Люцика родился брат Вольдемар.

- Не может у Люцифера быть братик по имени Васечка, - резонно объяснила мама.

После рождения малышей семью дважды лихорадило. Первый – когда бабушки с дедушками тайно покрестили мальчиков вопреки категорическим запретам Натальи. Теперь родня в опале. А недавно Константин выдал: попросил у жены разрешения ходить налево. Мол, полигамность совсем замучила - с одной женщиной ему невмоготу, «трудно дышится». Наталья послала его ко всем чертям, подала на развод и теперь сама растит Люцика и Волю. А Константин переехал к другой сатанистке.

ЮРА СТАЛ ЮЛЕЙ

Юрий Оводов, а нынче Юлия Соловьева, Екатеринбург, 53 года.

Бывший ВДВ-шник Юра решил, что он больше не мужикФото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший ВДВ-шник, отец двоих детей, азартный футболист, известный спортивный журналист и отец двоих детей от двух браков в 49 лет решил, что он больше не мужик. Как? Почему? Даже близкие долго от шока не могли оправиться. Был же нормальным, за бабами ухлестывал только так, дважды женился, дважды развелся. И вдруг Юрия как будто подменили. Стал пить гормональные таблетки, надел парик, юбку, начал ногти красить и всем строго-настрого приказал звать его Юлией.

- Да я еле-еле год выдерживала в каждом браке! – мрачнеет Юлия. - А потом уходила. Всю жизнь пыталась приспособиться к тому, что я мужчина. Но еще с детства понимала: со мной что-то не то.

За смену паспорта на женский пришлось судится, получать справку от врачей, что он – транссексуал. Зато теперь по документам он – Юлия Соловьева. Осталось самое сложное - сделать медицинскую операцию. И – здравствуй новая жизнь!

КСТАТИ

Темный эльф из Тернополя

"Демонизация" обошлась Андрею примерно в 2 тысячи долларовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У 23-летнего Андрея Горбатюка из Тернополя (Украина) есть клыки, язык, как у змеи – кончик разрезан надвое, уши, как у эльфа. А самое «из ряда вон» - татуаж глаз: белок у него черный - жуть! Да, есть и такое в мире фриков. А на лбу у Андрея – рога.

- Они держатся на магнитах, которые вшиты под кожу, - объясняет премудрости операции парень.

В целом "демонизация" обошлась ему примерно в 2 тысячи долларов (3 года назад). Часть сам заработал, часть мама – владелица салона красоты – дала.