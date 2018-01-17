Столичные спасатели провели тренировку перед Крещенским купаниям

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:20:24+03:00

Спасатели готовятся к массовым крещенским купаниям. В ночь с четверга на пятницу верующие начнут окунаться в иордань. МЧС России готовится к обеспечению безопасности купальщиков

По традиции на Крещение верующие и не очень отправляются к купелям. И так же традиционно спасатели готовятся обеспечивать безопасность граждан во время Крещенских купаний [видео]

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Накануне праздника сотрудники МЧС провели тренировку в акватории озера Белое в зоне ответственности поисково-спасательной станции «Косино». Спасатели продемонстрировали элементы оборудования мест купаний, напомнили основные правила безопасности, а также провели обучение ответственных должностных лиц.

В Крещенские купания Главным управлением МЧС России по Москве и органами исполнительной власти будут взяты под контроль все места проведения обряда

- В Крещенские купания Главным управлением МЧС России по Москве и органами исполнительной власти будут взяты под контроль все места проведения обряда Крещения, - обратился к участникам занятий начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Печенин. - На все места купания разработаны дислокации нарядов МЧС, волонтеров, нарядов полиции и дружинников, обеспечено дежурство медицинского персонала.

- Особое внимание мы уделили действиям спасателей при возникновении различных нештатных ситуаций – это и возможный провал под лед, и внезапное ухудшение самочувствия купающихся, - отметил начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов.

Спасатели продемонстрировали элементы оборудования мест купаний

Кроме того, начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян особо отметил, что на период проведения крещенских купаний толщина льда не достигнет гарантированных значений – 25 см (только в этом случае по льду можно ходить). Будут приняты дополнительные меры безопасности, чтобы люди не смогли массово выходить на лед.

В этом году численность участников купаний в Москве и Московской области в традиционных крещенских купаниях могут принять участие более 220 тысяч человек. Для этого оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 – на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1700 спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке. В столице непосредственно в местах проведения обряда омовения будут следить более 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Также будет задействовано порядка 20 спасательных судов на воздушной подушке и 73 единицы автотранспорта и специальной техники.

А по всей стране в обеспечении безопасности в Крещенские купания будут задействованы около 9 тысяч сотрудников МЧС России, а также более 2,5 тысяч единиц техники и около 500 маломерных судов.