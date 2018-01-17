Фигурист Алиев в короткой программе уступил только Хавьеру Фернандесу

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:48:44+03:00

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Чемпионат Европы по фигурному катанию начался с небольшой сенсацией. Лидер сборной России Михаил Коляда короткую программу завалил. Зато героем дня стал Дмитрий Алиев. Его дебют вышел очень приятным. Он сорвал четверной лутц, но все равно залез на второе место вслед за блистательным Хавьером Фернандесом.

Хавьер Ферандес конечно был хорош. И собрав положенную ему девичьих визгов и брошенных на лед мягких игрушек укатил, оставив всех сотальных разбираться, кто будет вторым. А тем временем в сборной России все окончательно запуталось. На два места на Олимпиаде претендуют три фигуриста из России – Коляда, Самарин и Алиеев. Кто поедет, будет решать тренерский совет после чемпионата Европы. Но, кажется, шансы Алиева взлетели прилично. После короткой программы чемпионата Европы он на втором месте, Коляда – на 4-м, Самарин с двумя падениями пока 9-й.

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Лидер сборной России Михаил Коляда короткую программу завалилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У 18-летнего Дмитрия Алиева первый взрослый сезон, зато он уже полон приключений. С ним все время что-то случается перед короткой программой. На чемпионате России в декабре он, например, подрался со своим тренером. «Евгений Владимирович отвел меня в место, где берут интервью и решил меня немного взбудоражить. Это была мини-драка, чтобы завести. Когда человек разозлится, тело становится сжатым как кулак и твердым как камень».

Теперь Дмитрий Алиев завелся сам – помог порвавшийся перед самым выступлением шнурок.

- Я перед выступлением волновался, а потом у меня перед выходом на лед порвался шнурок и я отвлекся, чтобы справиться с этой ситуацией. И волнение как рукой сняло.

- И как справились?

- Скотчем ногу замотал. Крепко так получилось.

- Вы лучше всех из наших выступили в короткой программе. Довольны?

- Сделано лишь половина дела. Послезавтра произвольная программа, и там уже можно будет говорить, доволен или нет.

- Но вы же понимаете, что сейчас по сути решается, ехать ли вам на Олимпиаду или нет?

- Я понимаю, что чемпионат Европы получается как бы отборочным турниром к Олимпиаде. Но я стараюсь себе на забивать этим голову. Я нахожусь здесь и сейчас, значит должен сделать здесь то, что нужно именно сейчас.