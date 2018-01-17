МВД подготовило поправки в закон, которые не дадут уйти от ответственности пьяным водителям

17 Янв. 2018 2018-01-17T21:25:06+03:00

До сих пор тот, кто выпил, сел за руль и попал в ДТП, мог на глазах инспекторов ГИБДД приложиться к бутылке и заявить, мол, он выпил уже после аварии Фото: Влад КОМЯКОВ

По новым правилам, будет уже не важно, когда именно алкоголь попал в кровь человека, совершившего ДТП

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В статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Министерство внутренних дел внесет дополнения. Они направлены против хитрецов-алкашей.

До сих пор тот, кто выпил, сел за руль и попал в ДТП, мог на глазах инспекторов ГИБДД приложиться к бутылке и заявить, мол, он выпил (из-за стресса) уже после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. И таким образом подпадал под административную ответственность. Получал штраф в 30 тысяч и лишение прав от полутора до двух лет. И избегал уголовной отвественности. Предлагаемые МВД поправки исключат такую возможность для «финта ушами».

И будет уже не важно, когда именно алкоголь попал в кровь человека за рулем, совершившим ДТП — его ждет суровое наказание.

То есть нынешний порядок, когда уголовная ответственность наступает лишь за вторичное нарушение «по пьянке», будет уточнен — и ужесточен.