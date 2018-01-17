В Тимирязевке после капитального ремонта открылось подготовительное отделение для иностранцев

17 Янв. 2018 2018-01-17T20:36:25+03:00

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В РГАУ-МСХА после капитального ремонта открылось подготовительное отделение для иностранных граждан. Сегодня в главном аграрном вузе России обучаются зарубежные студенты из 50 стран мира, и их поток год от года растет. Число иностранцев, желающих получить образование в Тимирязевской академии, за последние годы увеличилось в 2,5 раза — именно поэтому вузу было необходимо новое современное подготовительное отделение для граждан других государств.

Теперь 110 слушателей из 27 стран изучают на отделении русский язык, математику, физику, химию, экономику. Лекции проходят в светлом, отремонтированном с современными дизайнерскими решениями корпусе. Здесь есть все, что необходимо для эффективных занятий — оснащенные мультимедийным оборудованием аудитории, комнаты самоподготовки с выходом в Интернет, рекреационная зона, конференц-зал. Мультимедийная техника позволяет проводить телемосты с любой точкой планеты, а в компьютерном классе есть мобильная интерактивная доска и документ-камера. К слову, еще недавно этот корпус занимали арендаторы, не имеющие отношения к учебному процессу и нарушавшие правила противопожарной безопасности. Но благодаря действиям нового руководства вуза в корпусе сделали капитальный ремонт и вернули помещения учащимся.

Светлые, современные аудитории оснащены мультимедийной техникой. Фото: timacad.ru

По словам и. о. ректора РГАУ-МСХА Галины Золиной, Тимирязевка успешно реализует приоритетный федеральный проект «Развитие экспортного потенциала российского образования», запущенный правительством РФ в 2017 году. Куратором проекта является зампред правительства РФ Ольга Голодец, а соисполнителем — Министерство сельского хозяйства России. Тимирязевская академия вошла в Консорциум российских вузов (всего их 39), созданный в августе прошлого года для реализации этого проекта.

И. о. ректора РГАУ-МСХА Галина Золина осматривает отремонтированный корпус отделения. Фото: timacad.ru

Совместно с иностранными вузами-партнерами преподаватели главного аграрного разрабатывают образовательные программы, в том числе программы обмена. Международная служба РГАУ-МСХА запустила в Интернете проект TIMSTUDY — интернациональный клуб для установления дружеских контактов, межкультурного и образовательного обмена между студентами из России и зарубежных стран.