Хорошие поступки: Ударил бес в ребро - пора творить добро!

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:36:16+03:00

Оказывайте помощь, когда это доставляет вам искреннее душевное удовольствие, а не для того, чтобы потом всем похвастаться Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Конфуций полагал, что все люди добры от рождения. Человек создан, чтобы творить добро и совершать хорошие поступки. С ним согласны и современные психологи: по разным исследованиям, активный альтруизм способствует успеху в обществе, повышает интеллект и продлевает жизнь. Наш автор, будучи по натуре незлобивым человеком, решила усилить «добрую часть свей души» и заодно улучшить свое психическое состояние.

Для чистоты эксперимента я условилась: близкие не считаются. Маме подкинула денег до пенсии, мужу стряпала ужин с температурой 38 - это бытовые мелочи, свойственные всем нам, они не в счет.

Чтобы испытать удовольствие от благотворительности, запустить круговорот добра в вашей жизни, нужно соблюдать некоторые условия.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дело 1.

Помочь старушке

Первый мощный объект добродетели подвернулся мне в продуктовом магазине: старушке не хватило 120 рублей на кассе. Это была небольшая, с дыркой на перчатке, но, видно, гедонистическая бабушка: она размахнулась на курицу, помидоры, кефир, муку, сахар, хлеб, апельсины и пачку сока. Кассирша, глядя сочувственно и деловито, уже собралась изъять из бабкиной потребительской корзины сок, но тут я ловко просунула ей недостающие рубли, без сдачи. Старушка насторожилась: «А мне не надо, спасибо!» - и посмотрела свирепо.

«Да ладно, - сказала я сердечно, - вы другой раз мне добавите, мне тоже не хватает иногда...» Она натянуто улыбнулась: «Учитесь? Студентка?» Я кивнула, чтобы не обострять.

Короче, причинять добро пенсионерам надо аккуратно. Благодетеля они полагают нарушителем личной границы и смотрят, как Карацупа с Джульбарсом на диверсанта.

Дело 2.

Деньги нуждающимся

Если вы пользователь соцсетей, вам частенько в личную почту сыплются просьбы о помощи. «Спасите ребенка!», «Лишилась мужа и средств с пятью детьми». Или - совсем лихо: «Мама больна, а я не могу пойти работать, поскольку сижу без мужа с пятью детьми...» Эти сообщения рвут сердце, и вот я ответила одной просительнице. Как раз у нее хворала мама, дети кричали от голода, а сама она страдала артритом, плевритом, отитом. Мои подруги в соцсетях, с которыми я была знакома лично, убедили меня, что это совершенно реальная девушка и нужно ей помочь. Я с удовольствием перевела 5000 рублей на телефон страдалицы. Написала ей проникновенное послание, мол, очень рада вам помочь, примите лепту. Ответа не последовало. Зато через неделю, как ни в чем не бывало, я снова получила от нее сообщение: «Дарья, помогите! Мама болеет...», пятеро детей, отит, артрит... Я отвечала, мол, извините, нужно собраться с деньгами, а то я вам уже отгрузила чувствительную сумму. Она снова ничего не написала в ответ. И что вы думаете? Миновала еще неделя, и опять в почте явилось: «Дарья, помогите»... Я охотно верю, что человек в плачевном состоянии. Мама, дети и так далее. Но отношение ко мне как к безликому банкомату меня изрядно удивило.

Дело 3.

Бесплатная подмога

Я решила оказывать адресную поддержку - чтобы увидеть воочию результат своей благотворительности.

Моя приятельница открыла медицинский центр. Она там и администратор, и медсестра, и за секретаршу. В кредитах по макушку, трудится несусветно - с утра до ночи. А пациент идет неровно. То в очередь строится, то неделю никого. «Надо бы нанять человека, чтобы около универсама визитки раздавал, - сокрушается она, - а мне аренду платить нечем». «Раз такое дело, раздадим твои визитки безвозмездно», - сказала я, прихватила стопку листков, и мужественно заняла позицию у входа в продуктовый магазин, вокруг которого зиждется вся светская жизнь нашего района.

«Новая поликлиника! Доступные цены! Уролог, гинеколог, анализы, УЗИ брюшной полости! Домашняя обстановка!» - выкликала я так убедительно и дружелюбно, будто УЗИ и анализы - самые естественные атрибуты домашнего уюта. Люди останавливались послушать, я совала им рекламные бумажки. Некоторые добродушно вступали в беседу: «Да все вы жулики, ОБХСС на вас нету». Через полчаса бумажек у меня совсем не осталось, зато вокруг образовался добротный митинг из пенсионерок. Они жаловались на врачей районной поликлиники. Вернее, на их отсутствие. «Стоматолога даже нет», - горячилась одна бабушка и показывала мне больной передний зуб. Другая рассказала про зятя, который сидит без работы, а у дочери получка 20 тысяч. Как жить? Третья показала фотографию внука, который учится с отличием в первом классе...

На посещаемости клиники, правда, этот великосветский раут почти не отразился. Хотя с ее хозяйкой мы стали еще более дружны. Она приглашает меня лечиться бесплатно. Приятно!

Дело 4.

Приглядеть за маленькими и хвостатыми

Естественная цель для человека, решившего творить добро, - это дети, лишенные родителей. Я попробовала поступить волонтером в какой-нибудь из детских домов, но вскоре обнаружилось, что в Москве на каждого сироту приходится по десять волонтеров. Все мечтают облагодетельствовать ребятишек. «Если хотите помогать детям, надо отъехать километров на триста от столицы», - объяснили мне в благотворительных фондах. Предпринять такое путешествие я пока не смогла. Более доступный объект добродетели сыскался быстро - собаки-сироты. И как раз моя подруга детства Ксения ездит в собачий детдом, чтобы погулять с полканами и бобиками, привезти им корм и лекарства. И вот в один день я к ней присоседилась. В собачьем приюте картина, противоположная «детской»: на 100 хвостов всего две няньки. Нужно со всеми погулять, поиграть, сказать ласковые слова и проследить, у всех ли красивы какашки. Если не очень, значит, надо пса вести к врачу, а то будет мучиться животом: сам-то сказать не может. День в компании меньших братьев пролетел стремительно. Вот эти хлопоты по мне! Мне жаль было оставлять новых подопечных. Они провожали меня любящими глазами. Большой черный барбос по кличке Шмел вышел из вольера и пописал мне на сапог. «Ты ему понравилась», - объяснили волонтеры.

Вместо вывода

Лучше всего моя «добриада» удалась в направлении собак. Хотя именно они спасибо не скажут, потому что не умеют говорить. Зато ощущение счастья весьма усиливают. Эксперимент с листовками тоже возымел успех: теперь на улице и в магазине мне часто улыбаются незнакомые старушки... Или дело в другом: люди, которым мне не надо впихивать листовки, просто кажутся приветливее?

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Четыре правила альтруиста

- От добрых дел можно получить вдохновение, поправить психическое здоровье, - считает семейный психолог Светлана Бояринова. - Помощь другим - и людям, и животным - усиливает эмпатию, эмоциональную связь с окружающими. Однако, чтобы испытать удовольствие от благотворительности, запустить круговорот добра в вашей жизни, нужно соблюдение четырех условий.

1. Вопреки стереотипу «отдай последнюю рубашку», нужно отдавать не последнее, а то, чем вы готовы поделиться, тем, чего у вас в изобилии.

2. Оказывать помощь, когда это доставляет вам искреннее душевное удовольствие, а не для того, чтобы потом всем похвастаться.

3. Помогайте тем, кто просит вас о помощи. Ваш первый опыт с деньгами для старушки не удался, потому что она вас об этом не просила. И вы действительно нарушили ее личные границы.

4. Не ищите благодарности в ответ. Подумайте: для вас важнее, чтобы вашим друзьям стало легче или «БОЛЬШОЕ СПАСИБО» в ответ заглавными буквами?

Именно такое добро наиболее полно вознаграждается, например, вы никогда не будете чувствовать себя одинокими.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА?

А еще вас будут любить

Вот последнее исследование психологов Калифорнийского университета. Они взяли 400 детей от 9 до 11 лет из школы в канадском городе Ванкувере и поделили на две группы. Одной велели делать три добрых дела в неделю. Среди прочего, например, обнимать маму и делиться с кем-то обедом. Вторую группу попросили запоминать все приятные места (детские площадки, магазины игрушек), где они побывали. Через месяц ученые расспросили отроков, что они чувствуют, и предложили выбрать среди одноклассников тех, с кем им комфортнее общаться. Дети из обеих групп рассказали, что счастливы. Однако те, кто делал добрые дела, оказались более популярны среди сверстников. Их больше любили. Исследователи постановили, что методика «добрых дел» в целом очень снижает агрессию в детском коллективе.