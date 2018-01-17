«Вечерний Ургант» в январе: Михеева - на лыжах, Хрусталев - с кенгуру, а Иван - втайне от публики

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:03:21+03:00

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Российское ТВ отходит от сонного новогоднего морока: в сетку встают свежие шоу и сериалы. А вот «Вечерний Ургант» все еще в отпуске: команда шоу по традиции отдыхает почти весь январь. Гуру репортажа Алла Михеева, например, бороздила горнолыжные склоны во французском Куршевеле. «Младший ведущий» Дмитрий Хрусталев играл в гольф, кормил страусов с рук и гладил кенгуру в Австралии, где сейчас разгар лета. Креативщик Александр Гудков отправился в США и Канаду, где совмещал отдых с работой: вместе с командой Comedy Woman он гастролировал по Северной Америке.

И только про Ивана Урганта ни слуху ни духу: ведущий предпочитает не афишировать личную жизнь и не выкладывает в соцсети картинки из отпуска. Впрочем, Иван как-то обмолвился, что в телевизионное межсезонье не прочь поваляться в песочке на морском побережье.

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Формально дата возвращения «ВУ» в эфир пока неизвестна, но по опыту прошлых лет это происходит в последний понедельник января. Так что велика вероятность, что первый в этом году выпуск вечернего шоу состоится уже 29-го.

allamikheeva Ловите подборку моих лучших падений! Из хороших дел, нашла горнолыжницу и помогла ей выйти на трассу ). Всем хорошего вечера и отличного настроения! P.s. А как вы себя ведёте на трассе и вне трасс? Помогаете упавшим?

Ситуация с еще одним юмористическим шоу Первого канала - «Прожекторперисхилтон», куда непонятнее. После реанимации проект держался в эфире, что называется, ни шатко ни валко. Формат явно устарел, шутки на злобу дня заметно отдавали нафталином, а нащупать радикально новую форму команде пока и не удалось. С другой стороны, рейтинги у шоу были не такие уж низкие и вряд ли канал так просто «похоронит» ППХ.