2018-01-17T12:03:21+03:00
Телевизор

«Вечерний Ургант» в январе: Михеева - на лыжах, Хрусталев - с кенгуру, а Иван - втайне от публики

Вечернее шоу Первого канала скоро вернется в эфир
Антонина ВЕТКИНА
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Ведущий популярного шоу Первого канала Иван Ургант.Ведущий популярного шоу Первого канала Иван Ургант.
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Российское ТВ отходит от сонного новогоднего морока: в сетку встают свежие шоу и сериалы. А вот «Вечерний Ургант» все еще в отпуске: команда шоу по традиции отдыхает почти весь январь. Гуру репортажа Алла Михеева, например, бороздила горнолыжные склоны во французском Куршевеле. «Младший ведущий» Дмитрий Хрусталев играл в гольф, кормил страусов с рук и гладил кенгуру в Австралии, где сейчас разгар лета. Креативщик Александр Гудков отправился в США и Канаду, где совмещал отдых с работой: вместе с командой Comedy Woman он гастролировал по Северной Америке.

И только про Ивана Урганта ни слуху ни духу: ведущий предпочитает не афишировать личную жизнь и не выкладывает в соцсети картинки из отпуска. Впрочем, Иван как-то обмолвился, что в телевизионное межсезонье не прочь поваляться в песочке на морском побережье.

gudokgudokgudokgudok
LIL PLUM
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Формально дата возвращения «ВУ» в эфир пока неизвестна, но по опыту прошлых лет это происходит в последний понедельник января. Так что велика вероятность, что первый в этом году выпуск вечернего шоу состоится уже 29-го.

allamikheevaallamikheeva
Ловите подборку моих лучших падений! Из хороших дел, нашла горнолыжницу и помогла ей выйти на трассу ). Всем хорошего вечера и отличного настроения! P.s. А как вы себя ведёте на трассе и вне трасс? Помогаете упавшим?
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Ситуация с еще одним юмористическим шоу Первого канала - «Прожекторперисхилтон», куда непонятнее. После реанимации проект держался в эфире, что называется, ни шатко ни валко. Формат явно устарел, шутки на злобу дня заметно отдавали нафталином, а нащупать радикально новую форму команде пока и не удалось. С другой стороны, рейтинги у шоу были не такие уж низкие и вряд ли канал так просто «похоронит» ППХ.

dmitry_khrustalevdmitry_khrustalev
Нехватка партнёров в бальных танцах проблема не только человеческих особей!!!
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