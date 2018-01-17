Мужчина попытался сдержать чихание и травмировал глотку

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:59:23+03:00

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Британские врачи описали необычный случай разрыва глотки у 34-летнего мужчины, который почувствовал позыв чихнуть, но попытался сдержаться, зажав нос рукой. Статья опубликована в журнале BMJ Case Reports.

В докладе враче говорится, что пациент пожаловался на “боль при глотании и изменение в голосе” после сильного чиха. Мужчина попытался сдержать позыв, зажав ноздри пальцами, но когда чихнул, то почувствовал толчки в шее, а спустя несколько часов обнаружил, что она опухла.

Врачи сделали рентген и обнаружили, что у пациента буквально разорвана глотка - в участке между ртом и пищеводом находилось чрезмерное скопление воздуха. В медицинской науке такое состояние названо спонтанной перфорацией пищевода или синдромом Бурхаве.

Мужчина был госпитализирован, чтобы предотвратить глубокую инфекцию шеи. Его кормили, используя специальную трубку, чтобы не нагружать пищевод. Через семь дней он полностью выздоровел и был выписан из больницы.

“Попытка прервать чихание через блокировку ноздрей и рта - опасный маневр, и его следует избегать, поскольку это может привести к многочисленным осложнениям, таким как пневмомедиастинус, перфорации барабанной перепонки и даже разрыву мозговой аневризмы”, - говорится в статье.

Хотя разрыв глотки путем попытки сдержать чих является редкими, врачи советуют обращать внимание на простые рекомендации и не блокировать процесс. “Спонтанный” разрыв глотки обычно вызван травмой, связанной с тяжелым кашлем или рвотой.