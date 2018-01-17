Снова в ЗАГС: Прохор Шаляпин подарил невесте кольцо за 700 тысяч рублей

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

Прохор Шаляпин встречается с Татьяной уже несколько месяцев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Скандальный исполнитель народных песен и любимец пенсионерок Прохор Шаляпин сделал предложение своей очередной пассии Татьяне Гудзевой. Об этом сообщила сама девушка, выложив в свои социальные сети фотографию шикарного кольца от Тиффани стоимостью в 700 тысяч рублей со скромной подписью «Спасибо, любимый».

Кольцо по всем меркам похоже на обручальное. Отметим, что Прохор Шаляпин встречается с Татьяной уже несколько месяцев, пребывая в полной эйфории от своих текущих отношений.

«Наконец-то встретил нормальную девушку — не актрису, не певицу и даже не модель. С богатым внутренним миром, которая умеет прекрасно готовить», — такими словами Шаляпин описывает свою подругу в Инстаграме.

Забавно, что до встречи с Татьяной певец предпочитал дам, склонных к эпатажу. Его громкие романы с бизнесвумен Ларисой Копенкиной и певицей Анной Калашниковой до сих пор обсуждает вся Россия. Неужели теперь Прохор решил отказаться от скандалов в пользу простого семейного счастья?